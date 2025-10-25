Naši Portali
KATARINA PEOVIĆ:

'Kaptol je postao snažno ideološko uporište desnice i 'iz sjene' vuče konce netransparentnim politikama'

Autor
Goran Gerovac
25.10.2025.
u 09:42

"Ratna mašinerija hrani posrnulu ekonomiju SAD-a, pa i naša vlada zdušno prihvaća ideju potrebe rata. Mnogi danas naivno vjeruju da se moramo naoružavati, da nemamo drugog izbora", naglašava Peović, članica Radničke fronte i redovna profesorica na Filozofskom fakultetu u Rijeci

U političkom djelovanju Katarine Peović najzanimljivije je to što njezini politički protivnici vrlo lako skliznu u otvoreno neprijateljstvo prema njezinim stavovima, a (pre)često i prema njoj osobno. Zašto izaziva tako snažne reakcije te uspijeva prodrmati ustajalu političku scenu? To je i bio povod za razgovor s bivšom saborskom zastupnicom i jednom od čelnica Radničke fronte.

Kakav je svijet pri kraju 2025. godine i je li njegova sudbina neraskidivo vezana za sudbinu kapitalizma?

Svijet je 2025. previše sličan tridesetim godinama dvadesetog stoljeća. Govorimo o krizi kapitalizma, ratovi se šire Europom, krše se ljudska prava, a divljaju antihumanistički pokreti i politike. Ono što podsjeća i na mračne četrdesete godine dvadesetog stoljeća je genocid nad Palestincima, koji se zbiva uz tek prešutno odobravanje ili tek potiho rogoborenje nekih europskih država. Dolazimo u razdoblje u kojemu se neće više moći biti neopredijeljen, neće se moći šutjeti, morat ćemo se odrediti prema kataklizmičnim događajima koji slijede – ako ništa, prema ekološkoj kataklizmi uzrokovanoj kapitalističkim načinom proizvodnje koja ulazi u fazu mogućih ireverzibilnih promjena. Kao i tridesetih i četrdesetih godina prošlog stoljeća – ratovi dolaze s krizom kapitalizma, samo što je tada postojala organizirana i snažna antikapitalistička ljevica. Ipak, nešto je i dobro – a to je iskustvo realpostojećih socijalizama na čijim će se greškama trebati graditi nove vizije.

Kupnja