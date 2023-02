Kaos u Frankfurtu: Radovi na željeznici uzrokovali kvar na žicama, Lufhansa otkazala letove

Veliki kaos nastao je danas u Frankfurtu nakon što je došlo do incidenta na građevinskim radovima na željezničkoj pruzi, zbog čega je došlo do prekida telekomunikacijske mreže. Sve to uzrokovalo je velike probleme kod vodećeg njemačkog avioprijevoznika Lufthanse koji je morao odgoditi ili otkazati brojne letove. Oglasili su se i iz tvrtke, navodeći kako im je ''žao zbog neugodnosti uzrokovanih njihovim putnicima''.

Osim što su se stvorile velike gužve, putnici nisu bili ni propušteni kroz zračnu luku jer automati nisu radili, stoga nije bilo mogućnosti evidentirati ih. Fotografije i video zapisi iz nekoliko njemačkih zračnih luka pokazali su kaos u hodnicima za odlazak.

Između ostalog, poduzetnik Benjamin Rohé objavio je video na kojem se čuje obavijest na engleskom preko razglasa, prenosi njemački Bild.

Wegen Lufthansa-Chaos hängt auch Bayern zunächst mal am Flughafen Paris fest. Boss Kahn erkundigt sich grad, ob und wann es weitergeht… pic.twitter.com/9DzsPkABY9 — Heiko Niedderer (@itstheicebird) February 15, 2023

Najavljen štrajk

Osim toga, planovi putovanja desetaka tisuća putnika bit će poremećeni i u petak jednodnevnim štrajkom u zračnim lukama širom Njemačke, objavili su u srijedu sindikati. Očekuje se da će zračne luke u Frankfurtu, Muenchenu, Hamburgu, Stuttgartu, Dortmundu, Hannoveru i Bremenu biti paralizirane obustavom rada, a putnici su upozoreni na rasprostranjena otkazivanja i kašnjenja.

Dostave pomoći žrtvama potresa u Turskoj i Siriji bit će izuzete od štrajka, priopćili su organizatori.

Štrajk pojačava spor sindikata sa saveznom vladom i općinama uoči novog kruga pregovora o 12-mjesečnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnom sektoru 22. i 23. veljače.

Sindikat Verdi i Njemačka udruga državnih službenika (dbb) zahtijevaju povećanje plaća od 10,5 posto ili minimalno 500 eura za oko 2,5 milijuna zaposlenih u javnom sektoru.

Osim pregovora za javni sektor, pregovara se i o kolektivnim ugovorima za djelatnike koji se bave osiguranjem u zračnom prometu na nacionalnoj razini i zemaljsko osoblje na lokalnoj razini.

"Inflacija, visoke cijene energije i hrane dovode većinu zaposlenika u nesigurnu situaciju", rekla je zamjenica predsjednika Verdija Christine Behle u izjavi. "Mnogi više ne znaju kako platiti stanarinu i napuniti hladnjak. Potrebno im je znatno više novca za život", naglasila je.

Rekla je da Njemačka pati od golemog nedostatka radne snage među radnicima koji obavljaju zemaljske usluge, što se može popraviti nuđenjem povoljnijih plaća.

Očekuje se da će štrajk planiran za petak imati veliki utjecaj posebno na domaći zračni promet.

Zračni promet izuzetno je osjetljiv na štrajkove zbog broja pružatelja usluga koji su potrebni za nastavak operacija. Na primjer, štrajk jedne od malih, ali ključnih skupina povezanih sa sigurnošću često može biti dovoljan da potpuno poremeti rad zračne luke.

>> VIDEO Liječnica mora platiti više od 100.000 eura ako želi prije roka otići iz bolnice