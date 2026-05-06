Maturanti otkrivaju put do posla: Strojarski izazov već 15 godina spaja učenike i industriju

Zvuk proizvodnje i stvarni pogoni umjesto učionica – upravo je takav uvod u budućnost dočekao slavonskobrodske maturante na ovogodišnjem Strojarskom izazovu, manifestaciji koja već 15 godina spaja obrazovanje i industriju te mladima pokazuje kako izgleda njihov mogući profesionalni put. Ovogodišnje izdanje okupilo je velik broj učenika koji su zahvaljujući neposrednom iskustvu mogli usporediti vlastita očekivanja s realnim zahtjevima struke. Takav pristup pomaže im da donesu informiraniju odluku o nastavku školovanja i smjeru kojim žele graditi svoju karijeru.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu i Đuro Đaković Montaža i ove su godine otvorili svoja vrata učenicima Tehničke škole. Tijekom obilaska pogona učenici su vidjeli kako nastaju čelične konstrukcije, a potom su posjetili i laboratorije fakulteta u kojima se obrazuju budući inženjeri. Upravo ta kombinacija teorije i prakse jedan je od ključnih razloga zbog kojih većina studenata strojarstva posao pronalazi odmah po završetku studija, dok mnogi rade već i tijekom školovanja.

Osim samog obilaska, učenici su imali priliku sudjelovati i u nizu predavanja na kojima su im predstavljeni konkretni projekti, ali i izazovi koji ih očekuju u industriji. Poseban naglasak stavljen je na razvoj praktičnih vještina i prilagodbu tržištu rada na kojem su sve traženiji fleksibilni i tehnički potkovani stručnjaci. Upravo takav pristup, koji spaja teorijsko znanje i rad na stvarnim zadacima, dodatno motivira mlade da već tijekom školovanja počnu razmišljati o svojoj ulozi u proizvodnom sektoru.

Da je Strojarski fakultet pravi izbor, smatra i maturant Gabrijel Zavorka, koji se školuje za zanimanje tehničara za mehatroniku. "Kada završim srednju školu, planiram se upisati na Strojarski fakultet. Mislim da je to logičan odabir", kaže Zavorka, dodajući kako bi rado svoju karijeru započeo upravo u Đuro Đaković Montaži jer riječ je o tvrtki s dugom tradicijom u kojoj bi mogao "steći nova iskustva".

Sličnu vrijednost u projektu vidi i nastavnica Božica Rajković, koja u Strojarskom izazovu sudjeluje godinama. "Smatram da je ovo dobar način kojim se objedinjuju potrebe tvrtke i fakulteta", ističe Rajković, naglašavajući kako učenici zahvaljujući ovakvim aktivnostima dobivaju jasniju sliku o mogućnostima nakon srednje škole. Dodaje kako suradnja nije ograničena samo na ovaj događaj, već se redovito provodi putem posjeta pogonima i stručnih vježbi. Dekan Strojarskog fakulteta, prof. dr. sc. Goran Šimunović, podsjeća na dugogodišnju povezanost obrazovanja i industrije u Slavonskom Brodu.

"Mislim da smo u ovih 15 godina uspjeli zainteresirati mnoge mlade da upišu strojarstvo", kaže Šimunović. Podsjeća na to da je studij pokrenut još 1962. upravo zbog potreba Đure Đakovića, a velik broj bivših studenata danas je zaposlen u toj tvrtki ili obnaša vodeće funkcije. Obilasci pogona i laboratorija, dodaje, često su presudni u donošenju odluke o budućem zanimanju jer učenicima omogućuju izravan uvid u struku i radno okruženje koje ih očekuje.

Iz perspektive gospodarstva, ovakva suradnja ima još veću težinu. Predsjednik Uprave Đuro Đaković Montaže Ante Pivac ističe kako tvrtka ove godine obilježava stoljeće postojanja, ali i dalje aktivno traži nove kadrove. "Jako nam je važna suradnja s lokalnom zajednicom i obrazovnim ustanovama", naglašava Pivac, dodajući kako su upravo učenici i studenti potencijalni budući zaposlenici. Podsjeća i na konkretne rezultate suradnje. "U našoj tvrtki zaposlilo se više od 50 inženjera strojarstva", kaže Pivac, ističući kako se s takvom praksom planira nastaviti i dalje. U vremenu kada je sve teže pronaći kvalificirane radnike, upozorava i na širi kontekst. "Znamo da je jako teško dobiti kvalitetnog radnika, pa moramo kadrove tražiti i izvan granica Hrvatske", ističe, naglašavajući potrebu dodatnog jačanja suradnje s obrazovnim institucijama.

Dodatnu vrijednost ovakvim inicijativama daje i činjenica da učenici imaju priliku povezati se s potencijalnim poslodavcima već u ranoj fazi obrazovanja. Takvi kontakti često rezultiraju stručnim praksama, stipendijama ili čak prvim zaposlenjem odmah nakon završetka školovanja. Time se smanjuje nesigurnost pri ulasku na tržište rada, a mladima se pruža jasnija perspektiva razvoja karijere u vlastitoj sredini, bez potrebe za odlaskom u inozemstvo. Strojarski izazov tako i ove godine potvrđuje svoju svrhu – mladima pruža izravan uvid u zanimanja koja nude stabilnost i razvoj, dok industriji osigurava prijeko potrebne stručnjake. U takvom spoju interesa, budućnost strojarstva u Slavonskom Brodu ne izgleda samo održivo nego i obećavajuće.