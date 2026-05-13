Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Povratak u EU nije moguć ako bi Britanci opet bili nezadovoljni

13.05.2026. u 08:51

Kakve su zaista šanse da Velika Britanija ponovo uđe u EU? Praktički nikakve, barem dok se ne dogodi jedna duboka spoznaja, koja je važna za sve države članice, pa i kod nas u Hrvatskoj

Za malo više od mjesec dana navršit će se 10 godina od referenduma o Brexitu, na kojemu su Britanci izglasali da žele izaći iz Europske unije. Prema jednom istraživanju iz studenog 2025., učinak Brexita je takav da je gospodarski rast bio manji za 6-8 posto BDP-a, ulaganja su reducirana za 12-18 posto, produktivnost za 3-4 posto, zaposlenost također za 3-4 posto. Već dugo istraživanja javnog mnijenja bilježe raspoloženje britanskih građana u korist povratka u EU, a posljednja anketa YouGov kaže da 55 posto ispitanika to želi, dok 33 posto ne želi da se njihova zemlja vrati u Europsku uniju.

