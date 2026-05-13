NOVA KONTROVERZA

Putin ponovno otvara vrata Europi? Njemačka stranka stiže na 'ruski Davos', evo tko je prihvatio poziv

Russian President Vladimir Putin meets with Laotian President Thongloun Sisoulith in Moscow
Foto: Ramil Sitdikov/REUTERS
1/7
Autor
Tea Tokić
13.05.2026.
u 21:07

U pozivnom pismu, koje je potpisao Putinov savjetnik Anton Kobyakov, ističe se kako bi „pragmatična suradnja” mogla doprinijeti jačanju poslovnih, političkih i kulturnih veza „u korist pravednijeg svijeta i sigurnije budućnosti”

Dok se službeni odnosi između Moskve i većine zapadnoeuropskih vlada i dalje nalaze na najnižoj točki od Hladnog rata, ruski predsjednički krugovi istovremeno intenzivno održavaju kontakte s pojedinim političkim akterima iz Europe. Najnoviji primjer dolazi iz Njemačke, gdje je stranka Alternativno za Njemačku (AfD) ponovno u fokusu zbog svojih veza s Rusijom. Savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina uputio je poziv više političara iz AfD-a da u lipnju sudjeluju na prestižnom Međunarodnom ekonomskom forumu u St. Petersburgu. Riječ je o događaju koji se često opisuje kao 'Putinov Davos', iako je u posljednjim godinama postao gotovo potpuno izbjegavan od strane glavnih zapadnih političkih lidera.

Prema informacijama koje prenosi Politico, poziv je već prihvaćen od strane najmanje dvojice zastupnika u njemačkom Bundestagu, Markusa Frohnmaiera i Steffena Kotréa.  U pozivnom pismu, koje je potpisao Putinov savjetnik Anton Kobyakov, ističe se kako bi „pragmatična suradnja” mogla doprinijeti jačanju poslovnih, političkih i kulturnih veza „u korist pravednijeg svijeta i sigurnije budućnosti”. U pismu se također navodi kako se očekuje i dolazak samog Putina na forum. Unutar AfD-a postoje različiti pristupi prema takvim kontaktima. Suvoditeljica stranke Alice Weidel ranije je pokušavala ograničiti otvoreno pro-ruska putovanja svojih zastupnika, osobito uoči izbora u zapadnim njemačkim saveznim državama, procjenjujući da bi takvi potezi mogli odbiti birače.

No, planirano sudjelovanje Frohnmaiera na forumu u lipnju sugerira da se ton unutar stranačkog vodstva možda mijenja, osobito uoči regionalnih izbora u istočnoj Njemačkoj u rujnu. Tamo AfD već uživa snažnu podršku, a biračko tijelo tradicionalno pokazuje veću otvorenost prema obnovi odnosa s Rusijom. O odobravanju putovanja trebao bi odlučiti i Stefan Keuter, jedan od stranačkih dužnosnika zaduženih za takve odluke, koji je već najavio kako nema političkih razloga da se sudjelovanje blokira.

Prije ruske aneksije Krima 2014. godine, forum u St. Petersburgu redovito je okupljao zapadne političke lidere, uključujući i bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel. Danas je, međutim, takva prisutnost postala iznimka, a većina europskih političara izbjegava događaj. Steffen Kotré je već ranije izazvao kontroverze unutar stranke nakon što je sudjelovao na BRICS konferenciji u Sočiju, unatoč pritiscima da od putovanja odustane. Uoči izbora u istočnoj Njemačkoj, pojedini čelnici AfD-a ponovno zagovaraju približavanje Moskvi, uključujući i ideje o obnovi povoljnijih isporuka ruskog plina. 

Rusija Vladimir Putin AfD Njemačka

Avatar dmitarX
dmitarX
22:24 13.05.2026.

Kasno je Vladolfe, pročitana si zmija; polako ali sigurno zemlja te guta.

zoranlelic
21:41 13.05.2026.

Nijemci su veterani tog izbora, dijelom nametnutog naknadno, ali ipak se ne može reći da nemaju iskustva. Nakon Drugog svjetskog rata prihvatili su višestruke katarze, od one "samo smo slijedili upute" do "Dresden, valjda smo morali?". Ali i kasnije. Biti jedinstveno biće razdvojeno na dvije vrlo suprotstavljene ideologije desetljećima nije im bilo previše čim je zid pao. Neka sposobnost prevladavanja je tu očita, i zašto je ne iskoristiti? Ta misao sigurno nije promakla Putinu, pa se sjetio svog omiljenog Nijemca, a možda i Dresdena, samo u drugom kontekstu, možda s malo nostalgije (bio je tamo stacioniran kao pripadnik KGB-a od 1985. do 1990.). Ali ta romansa, ili barem realpolitička šansa, je na izlasku. Europa je stradala u prebrzim promjenama i već je zaboravila koliko prijatelja ima u Vladimiru, ali on je ovdje, u ovoj izvršnoj i svakako još uvijek voljnoj ulozi, vrlo kratko. Možda govorimo o tjednima, možda danima. Ali propustiti nepropustivu priliku bilo bi tragično.

Heisenberg
22:05 13.05.2026.

Ekonomija mora prevagnuti, a za Europu su ruski energenti nenadoknadivi.

