Dok se službeni odnosi između Moskve i većine zapadnoeuropskih vlada i dalje nalaze na najnižoj točki od Hladnog rata, ruski predsjednički krugovi istovremeno intenzivno održavaju kontakte s pojedinim političkim akterima iz Europe. Najnoviji primjer dolazi iz Njemačke, gdje je stranka Alternativno za Njemačku (AfD) ponovno u fokusu zbog svojih veza s Rusijom. Savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina uputio je poziv više političara iz AfD-a da u lipnju sudjeluju na prestižnom Međunarodnom ekonomskom forumu u St. Petersburgu. Riječ je o događaju koji se često opisuje kao 'Putinov Davos', iako je u posljednjim godinama postao gotovo potpuno izbjegavan od strane glavnih zapadnih političkih lidera.

Prema informacijama koje prenosi Politico, poziv je već prihvaćen od strane najmanje dvojice zastupnika u njemačkom Bundestagu, Markusa Frohnmaiera i Steffena Kotréa. U pozivnom pismu, koje je potpisao Putinov savjetnik Anton Kobyakov, ističe se kako bi „pragmatična suradnja” mogla doprinijeti jačanju poslovnih, političkih i kulturnih veza „u korist pravednijeg svijeta i sigurnije budućnosti”. U pismu se također navodi kako se očekuje i dolazak samog Putina na forum. Unutar AfD-a postoje različiti pristupi prema takvim kontaktima. Suvoditeljica stranke Alice Weidel ranije je pokušavala ograničiti otvoreno pro-ruska putovanja svojih zastupnika, osobito uoči izbora u zapadnim njemačkim saveznim državama, procjenjujući da bi takvi potezi mogli odbiti birače.

No, planirano sudjelovanje Frohnmaiera na forumu u lipnju sugerira da se ton unutar stranačkog vodstva možda mijenja, osobito uoči regionalnih izbora u istočnoj Njemačkoj u rujnu. Tamo AfD već uživa snažnu podršku, a biračko tijelo tradicionalno pokazuje veću otvorenost prema obnovi odnosa s Rusijom. O odobravanju putovanja trebao bi odlučiti i Stefan Keuter, jedan od stranačkih dužnosnika zaduženih za takve odluke, koji je već najavio kako nema političkih razloga da se sudjelovanje blokira.

Prije ruske aneksije Krima 2014. godine, forum u St. Petersburgu redovito je okupljao zapadne političke lidere, uključujući i bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel. Danas je, međutim, takva prisutnost postala iznimka, a većina europskih političara izbjegava događaj. Steffen Kotré je već ranije izazvao kontroverze unutar stranke nakon što je sudjelovao na BRICS konferenciji u Sočiju, unatoč pritiscima da od putovanja odustane. Uoči izbora u istočnoj Njemačkoj, pojedini čelnici AfD-a ponovno zagovaraju približavanje Moskvi, uključujući i ideje o obnovi povoljnijih isporuka ruskog plina.