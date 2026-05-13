Trump najavio razgovor koji je uzdrmao Tajvan: Kina želi jedno, Amerika važe veliki potez

Dok se američki predsjednik Donald Trump ovog tjedna priprema za sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinping, u Tajvanu s velikom pažnjom prate svaki detalj pregovora dvojice čelnika. U fokusu zabrinutosti nalazi se pitanje hoće li status Tajvana i američka prodaja oružja otoku postati predmet mogućih političkih ustupaka između Washingtona i Pekinga, piše CNN.

Iako tajvanske vlasti javno ističu da vjeruju u čvrsto partnerstvo sa Sjedinjenim Državama, dio sadašnjih i bivših američkih dužnosnika strahuje da bi Trump, poznat po svom transakcijskom pristupu politici, mogao ponuditi određene ustupke Kini. Posebno se spominje mogućnost da Trump od Xi Jinpinga zatraži pomoć oko pregovora za završetak rata s Iranom, a zauzvrat ublaži američki stav prema Tajvanu.

SAD već desetljećima vodi politiku “Jedne Kine”, prema kojoj priznaje kineski stav da je Tajvan dio Kine, ali nikada službeno nije priznao kineski suverenitet nad samoupravnim otokom. Istovremeno Washington održava snažne neslužbene veze s Tajvanom i godinama mu prodaje moderno naoružanje vrijedno više milijardi dolara. Prema pisanju CNN-a, Trump je u Ovalnom uredu potvrdio da će tijekom susreta razgovarati s Xijem o američkoj prodaji oružja Tajvanu.- Predsjednik Xi želio bi da to ne činimo. O tome ćemo razgovarati - rekao je Trump novinarima.

Američki predsjednik još uvijek nije službeno odobrio novi paket vojne pomoći Tajvanu vrijedan oko 14 milijardi dolara, što dodatno pojačava zabrinutost u Taipeiju. Kina se godinama snažno protivi svakoj američkoj vojnoj suradnji s Tajvanom. Skupina američkih senatora iz obje stranke prije sastanka poslala je Trumpu pismo u kojem traže da Kongresu službeno potvrdi odobrenje prodaje oružja Tajvanu. Upozorili su da američka podrška Tajvanu “ne smije biti predmet pregovora”.

Istodobno, kineska strana vjeruje da u pregovore ulazi s jačom pozicijom. Kako navodi CNN, kineski izvori smatraju da je višemjesečni sukob SAD-a i Irana dodatno oslabio američku pregovaračku moć. Povratak Tajvana pod kinesku kontrolu jedan je od ključnih dugoročnih ciljeva Xi Jinpinga, koji je više puta poručio da je “ujedinjenje neizbježno” te nije isključio uporabu sile.

U Tajvanu zbog toga raste nervoza. Tajvanski ministar vanjskih poslova Lin Chia-lung izjavio je kako Taipei i dalje vjeruje američkim jamstvima da se politika SAD-a prema Tajvanu neće mijenjati, ali je priznao da postoji zabrinutost zbog mogućih “iznenađenja” nakon sastanka Trumpa i Xija. Još izravniji bio je zamjenik ministra vanjskih poslova Francois Wu, koji je krajem travnja izjavio da je najveći strah Tajvana da pitanje otoka postane “dio pregovaračkog menija” između kineskog i američkog predsjednika.

Tajvanski sigurnosni dužnosnici tvrde da su posljednjih dana dobili uvjeravanja iz Washingtona kako SAD ostaje čvrsto uz Tajvan. No istodobno smatraju da najveću prijetnju predstavlja upravo Kina, koja posljednjih mjeseci nastavlja intenzivne vojne vježbe oko otoka. Dodatnu zabrinutost izaziva i stanje američkih vojnih zaliha. Kako je ranije izvijestio CNN, američka vojska tijekom rata s Iranom značajno je iscrpila zalihe ključnih projektila i streljiva. Analize Centra za strateške i međunarodne studije upozoravaju da SAD trenutno nema dovoljne količine određenog naoružanja za dugotrajniji sukob s Kinom te da će biti potrebne godine za obnovu zaliha.

Unatoč tome, Tajvan nastavlja ulagati u obranu. Parlament u Taipeiju prošlog je tjedna odobrio dodatnih 25 milijardi dolara za obrambeni sektor, iako je vlada prvotno tražila čak 40 milijardi. Iako trenutačno nema znakova neposredne kineske invazije, Tajvan aktivno priprema obranu za mogući sukob, dok Kina gotovo svakodnevnim vojnim aktivnostima oko otoka nastavlja povećavati pritisak.