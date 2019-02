Kaos na ulicama Pariza, jedan od prosvjednika ostao bez ruke

Ovaj vikend za jednog prosvjednika prosvjed je završio vrlo krvavo. U sukobu s policijom ostao je bez ruke, prenosi 24 sata.

Subota u Parizu već tri mjeseca znači samo jedno. Prosvjedi žutih prsluka trinaesti vikend zaredom okupiraju ulice glavnog grada Francuske.

U najnovijem prosvjedu oko 13h došlo je do sukoba organa reda i prosvjednika ispred Narodne skupštine.

U prosvjedima je dosad uhićeno oko 2000 ljudi, a nekoliko stotina je ranjeno.

GLEDANJE NA VLASTITU ODGOVORNOST! UZNEMIRIJUĆI SADRŽAJ

🚨 #Breaking ℹ #France 🔴 #Paris: video after the incident, a #GiletsJaunes lost his hand by #Macron's #regime forces because the use of a grenade during today's #ActeXIII #9February #YellowVests #GJ #Resistance #REVOLUTION ✊ pic.twitter.com/SQ4jESqXAo