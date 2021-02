Kalinić o žustrim raspravama: Ja sam Dalmatinac, Bandić Hercegovac. Nismo tihi, takav nam je temperament

Posljednji ispraćaj dugogodišnjeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića najvjerojatnije će biti u srijedu, otkrio nam je jedan od gradonačelnikovih najbližih suradnika Pavle Kalinić.

Kako ga pamtite privatno?

- Upoznali smo se 93., '94. godine. Nije mi se sviđalo što je u stranci, ja nikada nisam bio član neke stranke. Mene je kod njega fasciniralo što je uvijek govorio svim ljudima treba pomoći na bilo koji način, nikome odmoći. I to je razlog zbog čega je bio tu 20 godina gdje je bio, bez obzira na ljude koji vas osporavaju, opravdano ili neopravdano.

Oko čega ste se znali žustro raspravljati?

- Oko nekih poteza, ali on je bio čovjek koji je prihvaćao tuđe mišljenje. S njim nisam imao tih problema. Inače sam iz Dalmacije, mi tamo nismo tihi. On je porijeklom iz Hercegovine, a i kod njih je takav temperament. To su dva najbliža temperamenta. Godinama kad ste s nekim, normalno da imate turbulencija. To je uobičajeno.

Tko bi prvi popustio?

- Mislim da sam ja više popuštao, ali on je na kraju bio izabran. On je bio gradonačelnik, ja pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama, kojem su se godinama smijali, sada kad ih je pogodilo sve što se dogodilo, onda su se manje smijali.

Napomenuo je i da se mnogi u Zagrebu ponašaju kao da potresa nije bilo.

- Imate jako puno ovih starih zgrada koje spadaju u kulturnu baštinu, koje se i dalje koriste iako imaju crvenu ili žutu naljepnicu. Ljudi pozivaju ljude da dolaze u te zgrade i rade. To je suludo. One bi trebale biti zatvorene. Ne može se zgrada zažbukati, veliki broj zgrada treba biti renoviran na identičan način na koji je renovirana zgrada Varteksa. Ostane vanjska fasada da se ne mijenja vizura, a ona se poruši u potpunosti. Onda se ta fasada veže na armirano-betonsku strukturu. Tako se obnavlja zato ako se desi jači potres da nemate žrtava. Pogledajte kako je prošla ta zgrada, gotovo netaknuta.

Obnova grada je jedna od stvari koju je gradonačelnik ostavio nedovršenu. Što je ostalo da je htio napraviti, a nije?

- Veliki projekt je bio pokušaj probijanja Branimirove. Baš u petak je bilo riješeno 81% imovinsko- pravnih odnosa za taj produžetak. I naravno pripreme za gradnju Jarunskog mosta. Ja osobno smatram da je jedan od velikih njegovih dostignuća što je Hrvatska dobila Muzičku akademiju. Na kraju imamo i Muzej suvremene umjetnosti, što je isto jedna monumentalna zgrada. Možda nisam zadovoljan programom, ali trebate imati određene novce da bi određene umjetnike i djela mogli donijeti.

Tko će voditi grad do izbora?

To je sve zakonski propisano. Imate dvije zamjenice, jedna od njih, Jelena Pavić Vukičević, će preuzeti da vodi grad do izbora. Vjerojatno će se pojaviti i kandidat Bandićeve stranke. Ta stranka ima potencijal, možda odu s nekim u koaliciju jer do smrti mog prijatelja imali su najozbiljnijeg kandidata.

Govoreći o sanaciji nakon obnove, rekao je i da je Grad Zagreb, zahvaljujući intervenciji Milana Bandića, na desetak punktova dijelio cement, cigle, daske, grede...

- Onda smo krenuli onim kućama gdje ljudi nisu ni mogli napustiti. Njima su nabavljeni kontejneri samo što je to išlo puno brže nego u Petrinji - kazao je Kalinić.

Pamtit će ga, kaže, jer mu je bio "stvarno frend".

- Svaki put kad bih ga nazvao za bilo što, to se rješavalo bilo kada. Pamtit će ga i po Muzičkoj akademiji. Mnogim ljudima je pomogao. Grad Zagreb ima upola manje nezaposlenih u odnosu na ostatak Hrvatske. Onda se ovi ljudi koji nisu upućeni bune na prirez, a mi nikad nismo stigli potrošiti ni lipe od tog prireza. I ove godine kada je bio potres, to je opet za poravnanje za nerazvijene općine. Preko 800 milijuna je uzeto Zagrebu - kaže Kalinić, ističući da svakako treba pomoći drugima.

- Sramota je da imate ovakvu sirotinju kao što je u Sisku, Petrinji, Slavoniji - dodaje.

Što se tiče grada Zagreba, Kalinić kaže da je Zagreb održao neki standard.

- Pogledajte kakve su ulice u Zagrebu, a kakve u drugim gradovima. Pogledajte javni prijevoz, imate nove tramvaje. Mnogi se bune koliko je koštala žičara. Gledajte, sad su naručeni izvještaji, gdje su strane tvrtke iznajmljene da se vidi koliko to košta. U Hrvatskoj papir svašta trpi, a kada se i dokaže poslije nešto što se govorilo da nije točno, a nikome ništa. To vam je kao ova afera za smeće. Zadnja optužnica je za neimovinsku korist. Što to znači? Ljudi koji su u to upetljani su dobili Nobelovu nagradu preko veze? Naravno da su Bandića htjeli eliminirati jer je sjedio u Zagrebu, jer je to bio najveći kolač. Da su imali elemenata maknuli bi ga, ali pokazuje se nakon toliko godina suđenja da nemaju - zaključuje Kalinić.