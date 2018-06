Kakve demografske mjere, sloboda je najveći problem Hrvatske

SUBOTA, 9.6.

Gradom je prošetala Povorka ponosa s oko 10 000 sudionika. Organizatori su izdali proglas u kojem su, kao jedan od glavnih problema LGBTQ zajednice, istaknuli virenje u gaće! Navodno im svi vire u gaće! Sasvim je logično da su onda podviknuli: “Van iz naših gaća”! Hodali su pod parolom “Da nam živi, živi rod”. Hodnju je osiguravalo na stotine policajaca. Nije bilo incidenata. Oklopljeni policajci, gledali su na drugu stranu, ne prema gaćama sudionika.

NEDJELJA, 10.6.

Izbori u zagrebačkom SDP-u. Uzbudljivo. Berin kandidat Denis Hrestak i Goran Maras idu u drugi krug. Situacija se razvija odlično. Ako pobijedi Maras, zapravo će biti poražen Bero, a ako pobijedi Berin Denis, tek će to biti fenomenalno, naravno, ako netko u međuvremenu javnost, koja bi trebala jednog dana glasovati za Denisa, upozna s čovjekom za kojeg nikada nitko nije čuo. Osim, navodno, Milana Bandića. Doduše, Bandić ionako sve zna.

PONEDJELJAK , 11.6.

Danima nije spavala. Jakov se već zabrinuo, ali nije mogla. A i kako bi? Nacija izumire, država propada! Konačno, pred jedno svitanje, sve joj je postalo jasno. Riječi su same izlazile na papir. Napisala je The Mjere. Preporod će uslijediti ako poboljšamo gospodarsku situaciju, reformiramo poreznu politiku, vratimo dijasporu i promijenimo obiteljsku politiku. Eureka! Pati Plenki. Znam, sada izgleda da je ovo mogao svatko napisati, ali što se vi niste sjetili.

UTORAK, 12.6.

Boro i Ramiz svjetske politike, Donald i Kim, konačno su se sastali u Singapuru. Iako su se do jučer junačili , prijetivši jedan drugome Armagedonom, danas sve pršti od međusobnog uvažavanja. Kim je obećao da će se malo, pomalo riješiti svojih nuklearnih potencijala. Ali, lako je to reći. Tata mu je ostavio par prekrasnih interkontinentalnih balističkih raketa i sada bi ih on treba razmontirati. Kako bi vama bilo? Donald kaže da će mu kupiti sto drugih igračaka, ako to napravi. Bit će tu natezanja.

SRIJEDA, 13.6.

Kolinda nas je sve prevarila! Kakve demografske mjere, sloboda je najveći problem Hrvatske. Zbog glupe činjenice da Europska unija, među inim, počiva na slobodi prometa roba, usluga i slobodi kretanja njenih građana, nama sada bježe mladi preko granice. Jedino je Kolinda to shvatila. Možda će uskoro Hrvatska biti jedina zemlja koja će granice zatvoriti za migrante prema unutra, a za svoje građane prema vani. Jedino nas to može spasiti.

ČETVRTAK, 14.6.

Stižu poruke iz Međugorja. Ova je dramatična. Narodnog junaka, hajduka Zdravka, uhitili žandari! Ali ne bojte se. Ovo je samo predstava. Samo će se konstatirati da Zdravko ima uredne papire i ponovo je na slobodi. Zdravko je velik fan Kolindine politike. Njene vizije o slobodi kretanja, dijeli u potpunosti. Doduše, odnedavno. U Hrvatsku ne namjerava. Ako Kolinda hoće da joj ponovo organizira parti za roćkas, morat će u Hercegovinu.

PETAK, 15.6.

Pustilo Zdravka! Kako i ne bi. Da su ga još malo zadržali, narod bi se okupio, kao kada je trebalo tenkove JNA zaustavljati kod Širokog. Zdravko je, odmah po izlasku, izjavio na “nije glup”, odnosno, da nije “neinteligentan čovjek”. To smo i sami znali. Pa samo bi budala uzela milijune eura iz Dinama, kao iz bankomata, pa otišla u rešt, ako ne mora! Evo, javljaju da ni njegov prijatelj Širić nije u zatvoru, iako mu je presuda pravomoćna, više od godinu dana. I on čeka da sudac odsvira kraj.