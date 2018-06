Uhićen Zdravko Mamić: Usprotivit ću se izručenju Hrvatskoj!

Pripadnici državne policijske agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhitile su u Međugorju savjetnika GNK Dinama Zdravka Mamića po međunarodnoj tjeralici koju su za njim raspisale vlasti Republike Hrvatske te će ga odvesti u Sud BiH, gdje će se on izjasniti o tome želi li biti izručen Hrvatskoj.

– Policija je gospodina Mamića lišila slobode. On će tijekom dana biti predan u nadležnost Suda BiH – potvrdili su za Hinu iz SIPA-e.

Prema proceduri, za Mamića će Sud BiH utvrditi posjeduje li bosanskohercegovačko državljanstvo te će se on izjasniti protivi li se izručenju Hrvatskoj.

Zdravko Mamić izjavio je za portal Klix u BiH da će se pred Sudom BiH u Sarajevu izjasniti protiv izručenja Republici Hrvatskoj.

– Ja ću se na sudu izjasniti, reći tko sam, što sam i gdje sam. I to je to, vraćam se nazad", rekao je Mamić u telefonskom razgovoru dok je s pripadnicima državne policijske agencije SIPA-e putovao prema Sarajevu. Pojasnio je da očekuje da će biti pušten na slobodu nakon sudskog ročišta. Mamić je naveo kako je očekivao dolazak pripadnika policije.

– Ljudi koji su me došli privesti su se lijepo predstavili i sve je proteklo u redu. Ja sam im rekao da sam ih očekivao. To zna cijela nacija, moraju me identificirati jer je raspisana tjeralica", rekao je Mamić za Klix.



– Zdravko je zamoljen da dođe na razgovor i kaže gdje se nalazi i zašto je u BiH. Niti je uhićen niti priveden. Sve se odvija korektno. Na putu je iz Mostara u Sarajevo. Sve će biti gotovo za sat ili dva – kazao je odvjetnik Veljko Miljević, prenosi N1.

Zdravko Rajić, odvjetnik Zdravka Mamića, koji je nešto prije podneva uhićen u Međugorju po međunarodnoj tjeralici, izjavio je za Hinu da ne postoji temelj da se Mamić izruči Hrvatskoj.

Navodeći kako obrana još uvijek nema informaciju po kojim inkriminacijama je uhićen Mamić, odvjetnik Rajić je pojasnio kako će se tijekom dana održati sudsko ročište na Sudu BiH o zahtjevu Hrvatske za njegovim izručenjem.

"Ukoliko se radi o predmetu koji je nedavno presuđen u Hrvatskoj, tj. 6. lipnja ove godine, smatramo da nema osnove da se prihvati zamolba Republike Hrvatske vezano za izručenje s obzirom na odredbe Sporazuma za pružanje međunarodne pravne pomoći", rekao je Rajić za Hinu.

Pojasnio je da se odredbe toga sporazuma ne mogu retroaktivno primjenjivati.

"S obzirom da se ugovor o međunarodnoj pravnoj pomoći ne može retroaktivno primjenjivati očekujemo povoljan ishod", dodao je odvjetnik.

BiH ured Interpola jučer je primio zahtjev RH za privođenje Zdravka Mamića po tjeralici koju su raspisale vlasti RH. Tjeralica za Mamićem objavljena je i na stranicama MUP-a, gdje se navodi kako ga traže zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Nalog je izdao Županijski sud u Osijeku.

Mamić je osuđen na sudu u Osijeku na ukupno 6 i pol godina zatvora. Zoran Mamić dobio je 4 godine i 11 mjeseci, Milan Pernar 4 godine i 2 mjeseca, a Damir Vrbanović 3 godine. Proglašeni su krivim za Uskokove optužbe o izvlačenju oko 116 milijuna kuna iz Dinama te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna.

– Ja živ u hrvatski zatvor neću ući jer sam u pravu. Toliki mazohist nisam. Došao sam tražiti pravdu u Bosnu i Hercegovinu, pa zar to nije država? Neću se ni junačiti da sam u ovom trenutku trebao sjediti u zatvoru u Osijeku na plus 40, i da me svake dvije minute ubode komarac. Da budem sputan u dokazivanju svoje nevinosti. Nemam izbora. Htio ili ne htio, planirao ili ne, borbu za svoju nevinost i slobodu moram voditi iz BiH – rekao je jučer Mamić za N1 televiziju.

Odmah nakon presude Mamić je kazao kako se ''prije vidi u bosanskom zatvoru nego u hrvatskom''. Rekao je kako je siguran da će presuda pasti ''ako ne prije, onda na Europskom sudu za ljudska prava''.

Poručio je i kako je sud donio ''političku odluku'' te da je ''izvršio atentat na ljude'' i na njegovu obitelj.