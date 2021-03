Kakva blamaža! Zbog administrativne pogreške iz zatvora pustili osumnjičenog za ubojstva

Američka policija traži osumnjičenog za ubojstvo koji je pogreškom pušten iz zatvora. Christopher Buggs (26) čekao je na suđenje u zatvoru Rikers zbog ubojstva iz 2018. godine kad su ga pustili na slobodu zbog administrativne pogreške.

Vlasti su objavile njegovu sliku, no i upozorile javnost da mu ne prilazi.

- Svjesni smo ovog incidenta i pokrenuta je istraga koja bi trebala pokazati kako se ovo dogodilo - izjavio je zamjenik povjerenika za javno informiranje Peter Thorne, prenosi BBC.

Gradonačenik New Yorka Bill de Blasio kazao je da je do pogreške došlo jer je Buggs dobio 30 dana pritvora zbog drugog slučaja, no došlo je do zabune sa slučajem ubojstva zbog čega je i bio pušten iz zatvora.

- Dodat ćemo dodatne zaštitne mjere kako se ovo više nikad ne bi ponovilo - izjavio je de Blasio istaknuvši kako je ovo jako frustrirajuće. Uvjeren je kako će vlasti vrlo brzo pronaći Buggsa.

Buggs je osumnjičen da je 2018. godine upucao muškarca u Brooklynu.