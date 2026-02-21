Naši Portali
NAJRADIKALNIJI POTEZ

Tajni plan Washingtona za likvidaciju iranskog vrhovnog vođe: Ovo su scenariji koje je Pentagon predstavio Trumpu

FILE PHOTO: IRAN'S AYATOLLAH ALI KHAMENEI INSPECTS HARDLINE VOLUNTEERS IN SUPPORT OF PALESTINIAN INTAFADA.
Reuters Photographer/REUTERS
Autor
Hassan Haidar Diab
21.02.2026.
u 10:26

Prema navodima američkih dužnosnika, vojno planiranje dosegnulo je naprednu fazu i uključuje opcije ciljanja pojedinaca, pa čak i pokušaj promjene vodstva u Teheranu ako predsjednik izda izravnu zapovijed

U sjeni dramatičnih napetosti između Washingtona i Teherana sve se otvorenije govori o mogućoj likvidaciji iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i udara na najviše dužnosnike Islamske Republike, uključujući zapovjedni vrh Iranske revolucionarne garde. Takav scenarij označio bi povijesnu eskalaciju, ne samo vojni napad, nego pokušaj odsijecanja glave režimu u Teheranu. Dok diplomacija formalno još traje, vojni planovi, premještanje nosača zrakoplova i evakuacija američkih baza upućuju na to da se razmatraju i najradikalnije opcije, uključujući promjenu vodstva u Iranu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer u petak da razmatra ograničeni vojni napad na Iran, ali bez iznošenja detalja. Najavio je da će smjer američkog djelovanja biti jasan u roku od deset dana, poručivši: “Moramo postići produktivan sporazum s Iranom, inače će se dogoditi loše stvari.” Prema navodima američkih dužnosnika, vojno planiranje dosegnulo je naprednu fazu i uključuje opcije ciljanja pojedinaca, pa čak i pokušaj promjene vodstva u Teheranu ako predsjednik izda izravnu zapovijed.

Pentagon je Trumpu predstavio više scenarija, među kojima i mogućnost ciljanja vrhovnog vođe Alija Hamneija te njegova sina Mojtabe, kojeg dio tvrdolinijaških krugova vidi kao potencijalnog nasljednika. Ideja o atentatu, prema izvorima bliskim administraciji, razmatra se već tjednima, a u analitičkim krugovima otvoreno se govori o “dekapitacijskom udaru” usmjerenom na politički i sigurnosni vrh zemlje. U tom kontekstu posebno se spominje Iranska revolucionarna garda kao ključni stup režima, vojna i ideološka sila koja kontrolira velik dio sigurnosnog aparata, balističkog programa i regionalnih operacija Irana.

Iako Trump javno ističe da preferira diplomatsko rješenje i mogućnost “dobrog sporazuma”, paralelno je naredio snažno jačanje američke vojne prisutnosti na Bliskom istoku. Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, u pratnji fregate i udarne skupine, prošao je Gibraltarski tjesnac i ušao u Sredozemno more, na putu prema Bliskom istoku. Ondje se već nalazi udarna skupina nosača USS Abraham Lincoln, što znači da Sjedinjene Države u regiji raspolažu s dva nosača zrakoplova i više od 120 borbenih letjelica, uz razarače, podmornice i logističku potporu.

Američki mediji navode da je vojska operativno spremna za napad već do kraja tjedna, no konačna politička odluka još nije donesena. U međuvremenu su evakuirane stotine američkih vojnika iz zračne baze Al Udeid u Kataru, kao i iz objekata u Bahreinu, gdje je smještena američka Peta flota. Takvi potezi upućuju na procjenu da bi eventualni sukob mogao uključivati iranske raketne ili dron napade na američke ciljeve u regiji.

Istodobno više od stotinu američkih vojnih zrakoplova raspoređeno je u europske i bliskoistočne baze tijekom proteklog tjedna. Riječ je o strateškim bombarderima, tankerima za dopunu goriva u zraku i borbenim zrakoplovima, što sugerira pripreme za dugotrajniju i složeniju operaciju, potencijalno usmjerenu na nuklearna postrojenja, zapovjedne centre Revolucionarne garde i ključnu vojnu infrastrukturu.

Washington zahtijeva da Iran u potpunosti obustavi obogaćivanje uranija i izmjesti postojeće zalihe iz zemlje te želi otvoriti pregovore o iranskom balističkom programu i potpori savezničkim oružanim skupinama u regiji. Teheran odbacuje širenje pregovora izvan nuklearnog pitanja, inzistira na ukidanju sankcija i poručuje da će uzvratiti na svaki napad, pa i ograničeni, uvjeren da su prijetnje dio strategije za destabilizaciju i promjenu režima.

U iranskom političkom vrhu vlada uvjerenje da bi likvidacija ajatolaha Hamneija ili udar na vrh Revolucionarne garde značili otvoreni rat, s posljedicama koje bi zahvatile cijelu regiju – od Perzijskog zaljeva do istočnog Mediterana. Zato se trenutačna situacija doživljava kao najopasnija točka američko-iranskih odnosa u posljednjim godinama, u kojoj je razlika između pritiska i rata svedena na jednu političku odluku.

Ključne riječi
pentagon SAD Donald Trump Iran ajatolah Ali Hamenei

Komentara 12

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
11:48 21.02.2026.

Satelitske snimke pokazuju da se SAD sprema za rat a Iran priprema obranu. Velika je razlika između pripremanja za rat i pripremanja za obranu .. zar ne ? Dovukli Iranci svoju državu tik do američkih nosača. Kakav bezobrazluk. Kaja Kalas da interveniše. Umjesto da otvoreno osudi i zaustavi američki terorizam diljem svijeta, Europa licemjerno čeka da se to slomi na njezinim leđima.

SI
sisavac
10:37 21.02.2026.

Jeste svjesni da ovaj članak govori o terorizmu? Ubiti čelnika neke države. Razlog? Opravdanje? Zašto bi suprotno bio terorizam, a ovo nr, ovo čak podržsvate? Dobro proučiti pojam propagande. I onda u ogledalu vidjeti sebe.

A5
a51
10:38 21.02.2026.

Iran treba izvrsiti preventivni udar na sve dostupne neprijareljske ciljeve i izbrisati sve neprijateljske baze na bliskom istoku kako bi otezao logistiku za neprijatelja...onda mogu pregovarati...

