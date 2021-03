Parkiranje od pet minuta skupo ga stajalo: Što sam trebao: Ostaviti bolesnu majku nasred ceste?!

Jednom Splićaninu prometni redar napisao je kaznu zbog najviše pet minuta zaustavljanja automobila na vrhu Bosanske ulice. Zbog kazne se žalio Gradu, a u e-mailu je priložio i nalaz majke te je zamolio da zadrže snimku koja će pokazati kako i koliko se zadržao.

– Doveo sam majku s pregleda, samo sam je ispratio do stana i doslovce se trčeći vratio do automobila. Ostavio sam upaljena sva četiri žmigavca. Mogao me redar i vidjeti – ispričao je čovjek za Dalmatinski portal. Rekao je i da je prišao redaru i objašnjavao mu o čemu se radi, ali dobio je kaznu od 150 kuna.

– Nemam dozvolu parkiranja, naravno, znam da se ne smije ostaviti auto u Ulici kralja Tomislava, ali što sam mogao? Ostaviti majku nasred ceste?! – ispričao je. Rekao je i da je prišao prometnom redaru i vidno iznerviran objašnjavao situaciju, a u jednom trenutku rekao je da su paraziti.

– Redar me oslovio s ''gospodine'', objašnjavajući mi zašto je kazna i kako platiti, a ja sam rekao da me ne treba zvati ''gospodine'', nego ''idiote'' jer se tako prema meni ponaša – ispričao je.

U prometnom redarstvu kažu da je "u ophodnoj ruti u gradskom središtu prometni redar jutros oko 10 sati i 30 minuta u Ulici kralja Tomislava uočio parkirano vozilo bez odobrenja za ulazak u pješačku zonu".

– Nepropisno parkiranje je dokumentirano fotografijama te je sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama izdana novčana kazna za počinjeni prekršaj i naredba za premještanje vozila. Nakon postupanja, prometni redar je sjeo u službeno vozilo s namjerom da nastavi ophodnu rutu kada mu je pristupio tada na lokaciju pristigli vozač predmetnog vozila s upitom je li on (redar) taj koji ga je kaznio. Po potvrdnom odgovoru redara, vozač je povišenim tonom izgovorio uvrede za sve prometne redare, a potom naveo okolnosti zbog kojih je počinio prekršaj. Prometni redar ga je upoznao s prekršajnim postupkom, odnosno mogućnošću podnošenja prigovora na Obavezni prekršajni nalog – odgovorili su.

Isto je, dodali su, vozaču ponovljeno i ispred prostorija Prometnog redarstva, gdje također s njegove strane nisu izostale uvrede na račun prometnih redara.