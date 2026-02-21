FOTO U Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, a P-01 Velebit službeno je porinuta nakon rata: Ovo je sudbina podmornica koje je Hrvatska izgradila

Brodosplit se prisjetio svojih pothvata za vrijeme bivše države kada su se u njihovim halama i navozima gradile moćne podmornice za ondašnju vojsku. Glasnogovrnik Josip Jurišić proveo je istraživanje o sudbini podmornica izgrađenih u Brodogradilištu specijalnih objekata, čije se makete čuvaju u muzeju Brodosplita. – Riječ je o podmornicama klase Heroj i klase Una, koje su danas raspršene diljem regije, ali njihova povijest i dalje snažno svjedoči o jednom važnom razdoblju hrvatske pomorske i brodograđevne baštine – kaže Jurišić. Koncem 1960-ih izgrađene su tri podmornice klase Heroj (Heroj, Junak i Uskok), koncem 1970-ih dvije podmornice klase Sava (Sava i Drava), a u razdoblju od 1981. do 1986. godine, prema projektu Brodarskog instituta, šest malih diverzantskih podmornica klase Una (Tisa, Una, Zeta, Soča, Vardar i Kupa).

– Nakon raspada bivše države, gotovo sve podmornice klase Una premještene su u Crnu Goru. Iznimka je bila podmornica P-914 Soča, koja se početkom Domovinskog rata zatekla na remontu u splitskom škveru te je, zahvaljujući hrabrosti i spretnosti radnika, zadržana i sačuvana za Hrvatsku – podsjeća Jurišić. Godine 1993. započinje njezin opsežan reprojekt.

– Ugrađen je dizel-generator i novi sustav upravljanja, a trup je produljen za 140 centimetara kako bi se dobio prostor za novu opremu, čime je značajno povećana autonomija plovidbe. Pod novom oznakom P-01 Velebit, podmornica je svečano porinuta 16. siječnja 1996. godine te je postala prva i jedina podmornica u sastavu Hrvatske ratne mornarice – navodi Jurišić i dodaje kako je Velebit bio jedinstven i tehnološki zahtjevan projekt domaće brodogradnje.

- Na suhi vez u Splitu izvučen je 2005. godine i ondje se nalazi i danas, kao vrijedan, ali nedovoljno prezentiran dio hrvatske vojne i pomorske baštine – doznajemo od Jurišića, koji je doznao gdje su danas ostale podmornice klase Una.

Podmornica P-911 Tisa trebala bi biti dio budućeg muzejskog postava u Beogradu (Srbija). P-912 Una dio je Zbirke pomorskog naslijeđa u Tivtu (Crna Gora). P-913 Zeta izložena je u Park vojne povijesti Pivka (Slovenija). P-915 Vardar izrezana je u Tivtu, a za P-916 Kupa, prema dostupnim informacijama, planirana je lokacija u Herceg Novom.

– Jedan od najbolje očuvanih i najvidljivijih primjera podmorničarske baštine danas se nalazi u Tivtu, ispred Zbirke pomorskog naslijeđa u sklopu Porto Montenegro, gdje su za posjetitelje otvorene velika podmornica P-821 Heroj i mala diverzantska podmornica P-912 Una – kaže Jurišić. U Tivtu je, podsjetimo, i brod Jadran čiji povratak Republika Hrvatska traži od Crne Gore.

Posebnu pozornost posjetitelja privlači P-913 Zeta u Pivki, smještenoj u kompleksu nekadašnje vojarne u Sloveniji. Od 2004. godine taj je centar izrastao u najveći vojno-povijesni muzejski kompleks u Sloveniji te jedan od najvećih u ovom dijelu Europe. Posjetiteljima je omogućeno razgledavanje unutrašnjosti podmornice i neposredan doživljaj zahtjevnog života podmorničara. Uz podmornicu su izložene i diverzantske ronilice tipa R-1 i R-2, proizvedene u splitskom škveru – ukupno 14 tipa R-1 i 18 tipa R-2.

Podmornica P-911 Tisa nakon razdoblja provedenog u vojnom objektu u Boki kotorskoj, planirana je njezina trajna muzejska prezentacija u Beogradu. Prema dostupnim informacijama, završavaju se radovi na restauraciji, a razmatra se nekoliko lokacija za stalni postav.

Matična luka Split

Unatoč činjenici da su podmornice klase Una izgrađene u Splitu i da je Split bio njihova matična luka, Hrvatska i dalje nema specijalizirani muzej podmorničarstva, upozoravaju iz Brodosplita. - Podmornice klase Una nisu samo muzejski eksponati. One su simbol znanja, inženjerske izvrsnosti i brodograđevne tradicije splitskog škvera. Zamislimo koliko bi djece iz cijele Hrvatske moglo proći kroz takav muzej svake godine. Koliko prvih susreta s tehnikom, morem i inženjerstvom. Koliko budućih pomoraca, brodograditelja i inženjera bi upravo ondje dobilo svoju prvu iskru inspiracije. One predstavljaju priliku za obrazovanje novih generacija učenika, studenata, budućih pomoraca, inženjera i brodograditelja – poručuje Jurišić i zaključuje kako je vrijeme da P-01 Velebit dobije trajni muzejski dom i postane dostupan javnosti u gradu u kojem je izgrađen.