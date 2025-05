Kako su trostruki izbori u ključnim članicama doveli do uspona desnice diljem Europe? Jači su nego ikad

Centristi su odahnuli u nedjelju kada su njihovi kandidati pobijedili desničarske rivale na trima izbora diljem Europe. U Rumunjskoj je centrist Nicușor Dan nadmašio očekivanja pobijedivši krajnjeg desničara Georgea Simiona u drugom krugu predsjedničkih izbora. U Poljskoj je liberal Rafał Trzaskowski tijesno pretekao svog rivala Karola Nawrockog, kojeg podržava stranka Pravo i pravda, i osvojio najviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora. A na prijevremenim izborima u Portugalu, krajnje desna stranka Chega ojačala je u odnosu na stranke koje su držale centar, iako nijedna nije osvojila većinu. Promatrači u Bruxellesu opustili su se od straha da bi porast tvrdo desnih i euroskeptičnih kandidata mogao ojačati u zemljama koje su ključne članice EU-a i važne saveznice NATO-a. No unatoč pobjedama centrista, nedjeljni izbori teško se mogu smatrati porazom desnice, piše Politico.

Rumunjska

Podrška ultranacionalističkim političarima u Rumunjskoj brzo je porasla. Visoka izlaznost birača pomogla je umjerenom Nicușoru Danu, kojeg je većina Rumunja u nedjelju navečer izabrala za predsjednika zemlje. Neovisni gradonačelnik Bukurešta, proeuropski kandidat koji je vodio kampanju za reforme, pobijedio je Georgea Simiona iz desničarske nacionalističke Alijanse za jedinstvo Rumunja u drugom krugu. Rumunjska je kamen temeljac i EU-a i obrambenog saveza NATO-a. No uspon Simiona, samoproglašenog 'trumpovca' koji zagovara smanjenje vojne pomoći Ukrajini, potaknuo je strahove da bi zemlja od 19 milijuna stanovnika mogla biti destabilizirana ako bi on bio izabran za predsjednika, iako se trudio ublažiti te zabrinutosti. Simion se predstavio kao nasljednik ultranacionalista Călina Georgescua, čija je šokantna pobjeda u studenom dovela do poništenja izbora zbog optužbi za rusko miješanje. U nedjelju je Dan pobijedio Simiona s razlikom od 7 postotnih bodova. Dan je potvrdio u ponedjeljak da će Rumunjska "nastaviti biti čvrst saveznik" NATO-a i da će se "usredotočiti na obrambena ulaganja kako bi ojačala transatlantske veze".

No u tijesnoj utrci, veliki porast sudjelovanja u drugom krugu pomogao je Danu do pobjede. Dok je izlaznost u prvom krugu iznosila 53 posto, u nedjeljnom drugom krugu narasla je na gotovo 65 posto, najviše od 1996. godine. Taj trend bio je jasan i u glasanju izvan Rumunjske, gdje je Simion u prvom krugu osvojio 61 posto. No kako je broj birača u dijaspori eksplodirao s nešto manje od 1 milijun u prvom krugu na 1,6 milijuna u drugom, njegova podrška među njima pala je na 56 posto. U Moldaviji, gdje je velika većina podržala Dana naspram Simiona, broj birača skočio je s 90.500 na više od 157.000. U zemljama poput Italije, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva, Simionov udio glasova je pao, iako je i dalje pobijedio. Sam Dan je zasluge za svoju pobjedu pripisao "nezapamćenoj mobilizaciji" u video poruci u nedjelju navečer, zahvalivši "svakom Rumunju koji je izašao na glasanje, dao svoj glas i borio se za ono u što vjeruje". I kod kuće je Dan povećao svoju prednost s posebno jasnom podrškom mađarske manjine. Birači iz te skupine preusmjerili su svoju podršku s kandidata establišmenta Crina Antonescua u prvom krugu na Dana u drugom krugu. Unatoč Danovoj pobjedi, ističe se brzi rast podrške Simionu i Georgescuu. U poništenom prvom krugu, Georgescuova pobjeda iznenadila je zemlju. U prvom krugu ponovljenih izbora početkom ovog mjeseca, Simion je ostvario bolji rezultat od kombiniranog rezultata Georgescua i svog vlastitog iz studenog. Izborna karta nedjeljnog drugog kruga pokazuje kako su Dan i Simion bili u tijesnoj utrci u velikim dijelovima zemlje.

Poljska

U Poljskoj je liberalni gradonačelnik Varšave Rafał Trzaskowski pobijedio u prvom krugu predsjedničkih izbora s manjom prednošću od očekivane. Iako se predviđalo da će imati prednost od 5 postotnih bodova, ostao je samo 2 postotna boda ispred svog desničarskog rivala Karola Nawrockog, koji je ostvario iznenađujuće dobar rezultat. To je glasanje od velike važnosti za premijera Donalda Tuska. Njegovo vodstvo oslabio je predsjednik Andrzej Duda, koji je saveznik populističke desničarske stranke Pravo i pravda (PiS). U nedjelju je Trzaskowski, član Tuskove stranke Građanska platforma, osvojio 31,4 posto glasova, dok je kandidat PiS-a Nawrocki dobio 29,5 posto. Ipak, Sławomir Mentzen, kandidat krajnje desne Konfederacije, zauzeo je treće mjesto s 14,8 posto. A Grzegorz Braun, krajnje desni antisemitski kandidat, iznenađujuće je osvojio četvrto mjesto s 6 posto. Ovi glasovi će ponovno doći u igru kada Trzaskowski i Nawrocki prijeđu u drugi krug izbora 1. lipnja, kada će morati pridobiti podršku pristaša kandidata koji se nisu plasirali u drugi krug.

Nawrocki je već u nedjelju zatražio podršku Mentzena i njegovih birača, rekavši: "Obojica želimo suverenu, jaku, bogatu i sigurnu Poljsku". Izborna karta prvog kruga glasovanja u Poljskoj pokazuje podijeljenu zemlju, s velikim dijelovima zapada i većim gradovima koji podržavaju Trzaskowskog, dok je većina istoka preferirala Nawrockog.

Portugal

U Portugalu je desni centar Demokratski savez osvojio najviše glasova na nedjeljnim prijevremenim izborima. No veliki pobjednik večeri bila je krajnje desna stranka Chega, koja je naglo ojačala i izjednačila se sa Socijalističkom strankom kao druga najveća snaga u parlamentu zemlje. Chega je profitirala od narodnog bijesa usmjerenog prema mainstream strankama u Portugalu. Njezin rezultat u nedjelju potvrdio je naizgled nezaustavljiv rast u Portugalu, gdje je od samo jednog zastupnika 2019. godine postala treća najveća stranka na prošlogodišnjim izborima, sada kontrolirajući četvrtinu mjesta u zakonodavnom tijelu zemlje.

Trenutno ima 58 zastupničkih mjesta, ali bi mogla povećati svoj rezultat kada se završi prebrojavanje glasova birača iz inozemstva. Njezine ogromne pobjede na jugu Portugala, poljoprivrednoj regiji koja je desetljećima nakon Revolucije karanfila velikom većinom podržavala Komunističku partiju, mnoge zabrinjavaju uoči ovogodišnjih lokalnih izbora u cijeloj zemlji. Chega će vjerojatno preuzeti kontrolu nad općinskim vlastima u ključnim gradovima diljem zemlje, dodatno učvršćujući prisutnost krajnje desnice u Portugalu.