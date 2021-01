Kako se živi u najzabačenijem hrvatskom selu: 'Nema tu dalje, ovo je kraj svijeta'

Hrvatsko selo Drenovac Osredački nekada je brojilo oko 200 domaćinstava te više od stotinu djece u mjesnoj školi, a danas su tamo tek četiri stanovnika i loši putovi koje stanovništvo dijeli sa susjedima iz BiH.

Nemaju interneta ni signala za mobitel, a kad nema sunca, nemaju ni struje. Putujući trgovac im dolazi jednom na tjedan iz Drvara. Put kojeg su razrovale bujice, odroni nasred puta, prelazak preko mosta kojem se dio luka već srušio...tako se dolazi do krajnjeg dijela Općine Gračac, javlja RTL Danas.

"Nitko nikad ne dolazi, ne. Niti glasamo. Jednom su došli samo ne znam šta je trebalo u Gračacu da glasamo za koga i vozili nas do Srba i to je to, više ništa", rekla je Zora Ševo iz Drenovca Osredački.

Da bi se došlo u izolirano hrvatsko selo treba izići iz Hrvatske. Do njih se, naime, dolazi preko teritorija susjeda. Onoliko koliko su im loši putevi, toliko im je loša i opskrba električnom energijom, kažu mještani. Nekada su imali dalekovod, a sada samo nedostatne solarne panele.

"To je došlo prije 4 godine i nekada u ljetno vrijeme ne bude struje 5 dana ako je oblačno vrijeme...Može televizija i može zamrzivač..i sijalicu uključim kad popijem malo", izjavio je kroz smijeh Đušan Ševo.

Nemaju signala za mobitel, pa se na ovom području čuju preko radio stanica. Nema ni interneta, pa kad ih obilaze mlađi potomci, ne zadržavaju se dugo u selu.

Mirku otac živi u Drenovcu u Hrvatskoj, a punica mu živi samo 200-300 metara dalje, u Trnovcu, ali u Bosni i Hercegovini.

"Mi živimo i tako kao da nema granice. Nit smo imali prije puta, nit sad imamo put. Sad nam je gore zato što imamo te rampe za koje ključeve imaju samo stanovnici, mještani koji žive u ovim selima i može se proći, a dalje, nema tu dalje, ovo je kraj svijeta", poručio je Mirko Jarić iz Drenovca Osredačkog.