Gradi se najveća tvornica drvenih podova na svijetu: Na raspolaganju nam je 300 radnika, trebamo ih još

Početak gradnje proizvodnih pogona u gradskoj poslovnoj zoni u Ogulinu gdje tvrtka Bjelin, uz postojeću tvornicu Ogulin 1, gradi novu pod nazivom Ogulin 2, velika je stvar za Ogulin, ali i okolna mjesta. Tvrtka Bjelin, uz tvrtku Välinge Innovation u švedskom Vikenu, dio je grupacije Pervanovo Invest AB Darka Pervana, švedskog poduzetnika i inovatora podrijetlom iz Hrvatske, svjetski poznatog proizvođača drvenih podnih obloga. U Hrvatskoj Bjelin ima tvornice u Ogulinu, Bjelovaru i Otoku s ukupno 800 zaposlenih djelatnika, od čega je najviše u Ogulinu, njih 350.

Stigle i povišice

Nova tvornica Ogulin 2, površine 100 tisuća četvornih metara, gradi se na lokaciji ukupne površine 330 tisuća kvadrata, a ukupna ulaganja u zemljište, zgrade, instalacije i strojeve procijenjena su na 200 milijuna eura. Kada tvornica bude u punom pogonu 2027. godine, bit će najveća svjetska tvornica drvenih podova, s proizvodnim kapacitetom većim od 20 milijuna četvornih metara podnih obloga godišnje koje će raditi 600 zaposlenih. Ukupni godišnji obujam proizvodnje podova tvornice u Vikenu i Ogulinu 2 tada će iznositi 30 milijuna četvornih metara.

- Dolazak tvrtke u naš kraj prekrasna je priča za Ogulin, a projekt Ogulin 2, u sklopu kojeg se gradi logistički centar i proizvodni pogon, od velike je važnosti za budućnost ovoga kraja. Samim time što će ogulinska tvrtka biti broj jedan u svijetu u proizvodnji modernih, inovativnih podnih obloga, velika je stvar. Da ne govorim o tome da će se tijekom idućih nekoliko godina tamo moći zapošljavati, kako je najavljeno, 600 osoba. Činjenica je da sada na Zavodu za zapošljavanje imamo oko 200 do 300 ljudi na raspolaganju, no uvjeren sam da će se mnogi koji su prethodnih godina otišli iz ovoga kraja u potrazi za boljim poslovima izvan Hrvatske vratiti. Interes postoji, a tvornica može osigurati radna mjesta i za okolne sredine, od Jezerana, Brinja, Saborskog, Plaškog, Josipdola, Oštarije, dakle cijeli ovaj kraj - kazao je Dalibor Domitrović, gradonačelnik Ogulina.

Djelatnici tvrtke Ogulin 1, ali i stanovnici Ogulina s kojima smo razgovarali, kažu nam da je Bjelin poželjan poslodavac; plaća je od 4800 do 7000 kuna, ovisno o poslovima, tu su i svi drugi dodaci od božićnice nadalje, a nedavno su stigle i povišice. Kako nam kažu sugovornici, pošten odnos prema radnicima i dobra plaća razlozi su da se ostaje u tom kraju, ali i da se vraća u domovinu. Stjepan Vojinić, izvršni direktor za Bjelin Hrvatsku, kaže da su već zaposlili 20-ak novih ljudi, među njima i četiri mlada inženjera iz Ogulina i okolice, a u planu je još do 50 radnika zaposliti već iza Uskrsa.

- Trebat će nam sve vrste radnika; od manualnih, preko operatera na strojevima, inženjera strojarstva, elektrotehnike, stručnjaka iz IT sektora, do trgovaca, prodavača. Imat ćemo i dodatne edukacije za one kojima će neke stvari biti nove. Uglavnom, u Ogulinu ćemo imati modernu, ekološki prihvatljivu proizvodnju drvenih podnih obloga u sklopu koje ne koristimo abrazivna sredstva kako bismo zaštitili zdravlje radnika i potrošača - priča nam Stjepan Vojinić. U visokotehnološkoj i automatiziranoj tvornici Ogulin 2 podovi će se izrađivati od drvnog praha, ploča vlaknatica visoke gustoće te furnira po Woodura tehnologiji koju je osmislila Välinge Innovation. Sirovina potrebna za proizvodnju pretežno je dobivena od drvnog otpada iz Bjelinovih tvornica smještenih u Ogulinu, Bjelovaru i Otoku.

Integrirana proizvodnja

- Dakle, naš je posao ekološki prihvatljiv iz više razloga; osim što ne koristimo ljepilo, dakle abrazivna sredstva, u proizvodnji zadržavamo CO2 u drvetu, ne ispuštamo ga u prirodu. Jedinstveni smo i po iskoristivosti drvne mase u proizvodnji. Pojasnit ću ovako; od jednog kubika drveta dobije se 40 četvornih metara troslojne podne obloge, dok u našoj Woodura tehnologiji iz jednog kubika drveta dobijemo čak 450 kvadratnih metara masivnog parketa sa slojem furnira - pojasnio nam je direktor Vojnić. Izrada parketa po novoj tehnologiji utjecat će i na rad Bjelinovih tvrtki u Bjelovaru i Otoku.

- U Bjelovaru je tvornica lamela za troslojni parket, a ondje imamo i veliku pilanu. Lamele iz bjelovarskog pogona prešamo u ogulinskom pogonu, gdje proizvodimo troslojni parket, srednjicu te pelet i briket kao popratne proizvode osnovne proizvodnje. Furnirom, koji proizvodimo u Otoku, opskrbljujemo našu tvrtku u Švedskoj. Furnir je osnova gornjeg sloja podnih obloga Woodura. Sve je to integrirana proizvodnja koju ćemo na kraju potpuno integrirati u Hrvatskoj do 2024. godine - kaže Stjepan Vojnić.