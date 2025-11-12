Kako preživjeti rast troškova i ostati konkurentan?

Hrvatski logistički sektor ulazi u razdoblje snažne transformacije. Digitalne tehnologije, rast troškova i novi propisi mijenjaju način na koji planiramo, upravljamo i razmišljamo o lancima opskrbe. Konferencija Poslovnog dnevnika Transport i logistika – Inovacije u pokretu, okuplja vodeće stručnjake, poduzetnike i donositelje odluka 20. studenoga 2025. u zagrebačkom hotelu Zonar kako bi zajednički odgovorili na pitanje: kakva je budućnost logistike u Hrvatskoj i regiji?

Ključne teme konferencije

Poremećaji u globalnim lancima opskrbe, rast cijena energije i goriva te ubrzana digitalizacija promijenili su ulogu logistike. Iz tradicionalne potporne funkcije prerasla je u jedan od ključnih faktora konkurentnosti gospodarstva. Konferencija Transport i logistika 2025 donosi pregled trendova i odgovore na pitanje kako hrvatske tvrtke mogu pronaći prilike u promjenama.

Sudionici će razgovarati o inovacijama i digitalnoj transformaciji – o primjeni umjetne inteligencije, automatizaciji i naprednim sustavima upravljanja zalihama i transportom. Bit će riječi i o strategijama za upravljanje rastom operativnih troškova, optimizaciji ruta te zajedničkom korištenju logističkih kapaciteta.

Poseban fokus bit će na zakonodavnim izazovima i održivosti, uključujući ESG standarde, LkSG regulativu i korake prema dekarbonizaciji sektora. Program će obuhvatiti i dinamične razgovore „5 pitanja u 5 minuta“ s istaknutim predstavnicima industrije koji će kroz kratke formate predstaviti konkretne primjere digitalne i poslovne transformacije u praksi.

Govornici koji oblikuju industriju

Na konferenciji će sudjelovati predstavnici vodećih domaćih i međunarodnih tvrtki, stručnjaci za tehnologiju, održivost i upravljanje lancem opskrbe.

Neki od potvrđenih govornika su Jasminka Horvat Martinović (Marsh McLennan Croatia), Adela Jelinek Bišćan (AKD), Kruno Stražanac (Gideon Brothers), Marko Goljak (INFO-KOD), Tomislav Štos (Studenac), Leon Dolušić (ENNA Transport) i Stjepan Roglić (Orbico Grupa, Udruga trgovine i logistike), uz brojne druge renomirane stručnjake.

Zašto sudjelovati?

Konferencija Transport i logistika 2025 bit će središnje mjesto susreta logističkih stručnjaka, trgovaca, distributera i predstavnika industrije – prostor za razmjenu iskustava, ideja i stvaranje novih partnerstava.

U vremenu kada su brzina, sigurnost i održivost jednako važni, ovaj događaj pružit će uvid u rješenja koja oblikuju budućnost logistike, od pametnih tehnologija i digitalnih platformi do novih modela suradnje i upravljanja rizicima.

Logistika više nije samo pitanje prijevoza i skladištenja, ona postaje temelj učinkovitog, povezanog i održivog gospodarstva budućnosti.

Prijava i informacije

Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu . Detaljnije informacije, program te registracijsku formu možete pronaći na web specijalu konferencije Transport i logistika 2025 .

Ova konferencija poziva na dijalog, suradnju i promjenu. Cilj joj je potaknuti hrvatske tvrtke da iskoriste potencijal novih tehnologija, prepoznaju prilike u održivosti i pronađu modele koji će ih učiniti otpornima u razdoblju rastućih troškova i tržišnih pritisaka.

Pridružite nam se 20. studenoga i budite dio promjena koje oblikuju budućnost transporta i logistike u Hrvatskoj.