Kako je započeo “lov” na zaraženu djevojčicu

Automobil se zaustavi na granici tzv. crvene zone (područje Lodigiana, 11 općina s ukupno 50.000 stanovnika), u koju se ne smije ući ni iz nje izići jer je zahvaćena zarazom koronavirusom, te iz njega izlazi vozač s vrećicom u ruci.

Dolazi do granice zabranjene zone, na kojoj se nalazi policijska patrola i kontrolira da je netko ne bi prešao, ostavlja vrećicu te se vraća u automobil. S duge strane te granice iz automobila izlazi osoba koja dolazi do vrećice, uzima je i vraća se u svoj automobil.

Osobe iz karantene mogu telefonski naručiti od prijatelja ili rođaka neku potrepštinu ili lijek koje ne mogu kupiti u kužnoj zoni jer je već nestala s polica trgovina i ljekarni. Prijatelji ili članovi obitelji koji su ostali na “zdravoj” strani nabavljaju im potrebno i donose kupljeno na cestu.

Ne dao bog da se međusobno približe manje od 10 metara, a kamoli rukuju. To su prizori koji se vide na fiktivnoj granici između “dobra” i “zla”. Novinari i snimatelji te prizore mogu promatrati i snimiti, ali samo s određene udaljenosti. No, ni to im ne jamči da će nakon povratka u grad iz kojeg izvješćuju moći i dalje raditi, jer ne znači da će biti primljeni u redakcije ili na mjesta odakle se javljaju za svoje TV postaje.

Primjerice, mi smo prije ulaska u prostorije EBU-a u Rimu radi javljanja uživo za HRT s krova zgrade u kojoj se nalaze studiji EBU-a, morali potpisati obrazac da nismo bili u području pokraj tzv. crvene zone, pa ni na sjeveru Italije. I to trebamo učiniti i dolazimo li dva puta dnevno, kao da u međuvremenu možemo skočiti do sjevera Italije.

U karanteni 11 mjesta

Komentator lista Corriere della Sera, Beppe Severgnini, nije mogao ući u studio državne televizije RAI u Milanu, premda su ga urednici zvali da sudjeluje u jednoj emisiji, samo zato što je rođen u mjestu Crema iz kojeg je žena koja je umrla na odjelu onkologije u bolnici u Bergamu nakon čije je smrti otkriveno da je bila zaražena koronavirusom. Dakle, i Severgnini bi mogao imati koronavirus.

Njemački novinar, dopisnik FAZ-a iz Rima, koji prati i Grčku, u petak kada se već nalazio u Brindisiju da se s automobilom ukrca na trajekt, telefonirao je u hotel koji je bio davno rezervirao da kaže kako će doći kasno u noć. Kada su na recepciji čuli da dolazi iz Italije, bez obzira na to što je rekao da zadnjih mjesec dana nije bio na talijanskom sjeveru, rekli su mu da ne primaju Talijane ni one koji dolaze iz Italije.

U četvrtak su u Udruženje stranih novinara u Rimu došli ministri vanjskih poslova i zdravstva, Luigi Di Maio i Roberto Speranza, kako bi nam tumačili da je Italija sigurna, da je pod karantenom manje od 0,01 posto talijanskog teritorija i 0,08 posto talijanskog stanovništva, te da svi ostali mogu putovati svuda po svijetu, kao i da svi turisti mogu dolaziti u ostale dijelove Italije.

No, histerija, panika i strah nemaju granica. I ona fiktivna granica oko tzv. crvene zone ne može odvojiti stvarnost od čovjekove psihoze.

U 11 mjesta unutar karantene (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) zabranjeno je javno okupljanje, sva su događanja otkazana, zatvorene su škole, javni uredi, tvornice i trgovine koje ne prodaju osnovne namirnice. Javni je promet zaustavljen, a ni vlakovi se ne smiju zaustavljati u postajama tih mjesta, već samo projuriti kroz njih.

Codogno je postalo najčuvenije mjesto jer je iz njega prvi bolesnik zaražen koronavirusom, 38-godišnji menadžer tvornice multinacionalne kompanije Unilever koja je sada zatvorena i njezinih 160 radnika na prisilnom je odmoru, kao i svi zaposlenici s tog područja. Koronavirusom zaražena je i njegova 38-godišnja trudna supruga.

Ima onih iz crvene zone koji tu situaciju nazivaju i “vedrom” jer nisu oboljeli i mogu biti s obitelji, malo prošetati s djecom, odnosno imaju iznenada slobodnog vremena koje su prije mogli samo sanjati. No, istodobno su u strahu da će taj “odmor” na koji su prisiljeni pogoditi ekonomiju, poduzetnike...

Vedra strana izolacije

Kada je otkriveno da je 38-godišnji zaposlenik Unilevera zaražen koronavirusom, u tvrtki je zavladala panika. Stigla je liječnička ekipa. Svima koji su bili u kontaktu s 38-godišnjakom uzet je bris. Idućih se dana situacija smirila, tvornica ne radi, ali neki zaposlenici poslove koje mogu obavljaju od kuće.

VIDEO: Đikić: Evo što trebate činiti kod pojave koronavirusa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Širi se tako sve više tzv. smart-posao, odnosno rad od kuće na kompjutoru koji je posebnim programom povezan s onima u poduzeću. Posebno je takav posao uznapredovao u Milanu, a nakon što su i u tom gradu zbog koronavirusa zatvorene neke tvrtke, proširit će se još više. Možda će se i nakon prestanka uzbune koju je izazvao taj virus nastaviti s radom iz vlastita doma.

Središtem gradića Casalpusterlenga malo se ljudi prošeće, trgovine su zatvorene…

Nakon tjedan dana karantene, ljudi su se navikli da budu zatvoreni u svojim domovima. Jedino se stvori red ispred ljekarne već i prije njezina otvaranja. Kupuju se tekućine za dezinfekciju.

Zasad je opskrba hranom dobra, kamioni imaju dozvolu ulaska kako bi dopremili svježe prehrambene proizvode. Na granici između “nezdravog” i “zdravog” dijela teritorija policija je stroga i pušta samo one s dozvolom. Ostali se moraju vratiti odakle su došli. Inače, mjesto Casalpusterlengo je važno logističko središte, ali više nema prometa kamiona.

Ljudi su zabrinuti za budućnost. Kao da je sve stalo i više se neće pokrenuti. Nitko još nije kazao kada bi se moglo početi ponovo raditi. Mještani s toga područja preko javnih mreža iznose svoje osjećaje. Shvaćaju da karantena stvara neku vrstu osjećaja izvan vremena i prostora. Imaju osjećaj kao da je uveden policijski sat.

Trg mučenika slobode u mjestu Curtarolu u Venetu, pokrajini koja je poslije Lombardije najviše pogođena koronavirusom, prazan je, kafić “Shanti” pokraj gradske vijećnice je zatvoren. U sportskom centru jedino otac i sin igraju nogomet. U tom gradiću 15 kilometara udaljenom od Padove dogodila se tragedija.

Na Valentinovo se u sjedištu alpinaca (red vojske) sastalo 16 bivših vojnika. Sedmorica od njih bila su nakon te večere pozitivna na koronavirus. Najteže je zdravstveno stanje 67-godišnjaka smještenog u bolnicu u Padovi.

Članovi njegove obitelji također su pregledani. Unuka, koja ima osam godina i ide u školu u mjestu Limeni, ali živi u Curtarolu, također je pozitivna na COVID-19 premda nije imala simptome. Njezini majka i otac bili su negativni. Drugi dan ujutro objavljena je poruka u kojoj se obavještava načelnicu mjesta Martinu Rocchio da su tri osobe pozitivne na koronavirus, a među njima i spomenuta djevojčica. Njezino ime i fotografije u tren oka bili su objavljeni na svim društvenim mrežama.

Poslije svakog chata vijest o tome širila se kao što se šire krugovi u moru kada se baci kamen. Neki su osim fotografija te djevočice obavili i fotografije njezina razreda, drugi fotografije njezine obitelji, djeda…

Otvoren je pravi “lov” na tu osmogodišnju djevojčicu. Prvi je uočio što se događa načelnik mjesta Limena Stefano Tonazzo, prijatelj oca djevojčice, i javio mu o tome. Vijest o djevojčici koja je pozitivna na koronavirus, ali nije imala simptome, izašla je i na stranicama jednog portala. Tonazzo je nazvao načelnicu Curtarola i spočitnuo joj što je učinila. Martina Rocchio nije ništa o tome znala.

Odmah je nazvala prijatelja oca djevojčice i pitala ga hoće li da mu pred kuću pošalje gradskog stražara, jer su je već bili okružili novinari i oni koji su se bunili što je djevojčica u svojoj kući, kao da je žele linčovali. Cijela je obitelj u samoizolaciji, a ima i onih koji ih zovu telefonski i preko interfona i uznemiravaju.

“Ne, hvala, sa stražarom pred vratima bismo još više bili označeni kao da smo žrtve kuge”, odgovorio je otac djevojčice načelnici, ali je potom podigao i tužbu zbog narušavanja privatnosti. Kazao je da se sve pretvorilo u lov na vještice i mržnju prema nevinoj djevojčici. “Osjećamo se napadnuti i prijeti nam nasilje. Pitam se kakvi su to ljudi koji mogu učiniti takvo što”, rekao je.

A kćeri je, kaže, objasnio da koronavirus pod mikroskopom sliči na vjenčić cvijeća s puno malih crvenih latica.

“To sam joj rekao da ne bude preplašena i zabrinuta i da joj ti ‘cvjetići’ neće učiniti ništa nažao”, kazao je zabrinuti otac, ne samo za zdravlje svoje djevojčice već i zbog toga kako će je kad sve to prođe prihvatiti u školi. Uz to, zabrinut je i zbog svoga oca, djeda djevojčice, koji je trenutačno na intenzivnoj njezi.

Eto zašto ne treba objavljivati imena bolesnika.

Tema: Koronavirus