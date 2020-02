Bolovanje za koronavirus: Koliku naknadu možete dobiti za mjesec u karanteni ili izolaciji

Svi kojima se odredi karantena u bolnici ili samoizolacija kod kuće otvaraju bolovanje na teret države i naknada koju će za to vrijeme dobiti ne može biti veća od 4257,28 kuna. Taj iznos odnosi se za mjesečnu plaću za puno radno vrijeme i isplaćuje ga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Situacija s koronavirusom aktualizirala je ove odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju; u ovom trenutku osam ljudi čeka rezultate testa na tu infekciju, a još brojniji su u samoizolaciji. Svima njima, da bi ostvarili naknadu plaće od HZZO-a, karantenu ili samoizolaciju mora odrediti liječnik, odnosno sanitarni inspektor.

VIDEO Alemka Markotić u studiju Večernjeg lista odgovarala na pitanja čitatelja o koronavirusu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dakle, ako se ljudi dogovore s poslodavcem da će ostati u kućnoj izolaciji, tada ne mogu otvoriti bolovanje na ovaj način ni dobiti naknadu. To mora biti odluka liječnika ili sanitarnog inspektora, a u usporedbi s “običnim” bolovanjem razlika je jer od prvog dana naknada plaće ide na teret države i isplaćuje je HZZO. No to znači i manju plaću za one koji su u izolaciji/karanteni, a zarađuju više od spomenutih 4257,28 kuna. Ako je njihova plaća, primjerice, dvostruko veća, a propisana im je samoizolacija od uobičajenih 14 dana, za ta dva tjedna dobit će polovicu navedenog iznosa (2128,64 kuna).

Bolovanje na račun poslodavca ide drukčije, sukladno ugovoru o radu, kolektivnom ugovoru ili drugom dokumentu koji uređuje radni odnos kod konkretnog poslodavca. Ovaj maksimalni državni iznos dobiven je uvećanjem proračunske osnovice za 28 posto. Braća koja su prvi potvrđeni slučajevi koronavirusa u Hrvatskoj i liječe se na Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” nakon potvrdnog nalaza mogla su otvoriti uobičajeno bolovanje. Na vrijeme koje su dotad proveli u bolničkoj karanteni primjenjuju se opisana zakonska pravila i maksimalni iznosi koje propisuje i isplaćuje država.

– Posebno ukazujemo da u slučaju osiguranika nad kojima se ne provode mjere u prevenciji širenja koronavirusa, odnosno kojima izolaciju nije odredio nadležni epidemiolog ili granični sanitarni inspektor, već izostaju s radnog mjesta prema nalogu ili u dogovoru s poslodavcem, nema indikacija za utvrđivanja privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad te s tim u vezi ni ostvarivanja prava na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a s osnova izolacije – poručili su iz Zavoda.

Također, ako netko od hrvatskih građana/osiguranika HZZO-a dođe u ovakvu situaciju u nekoj drugoj zemlji EU, HZZO će refundirati troškove zdravstvene zaštite budući da, kako su objasnili, “osiguranici HZZO-a u drugim državama članicama EU imaju pravo na svu potrebnu neodgodivu zdravstvenu zaštitu pod istim uvjetima kao i osiguranici države boravka, a na teret HZZO-a”, odgovorili su iz Zavoda.

VIDEO Ravnatelj HZJZ-a odgovara na pitanje: Što s ukućanima ako se ide u samoizolaciju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

>> Tema: Koronavirus