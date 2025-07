Kako je tu završio? Pogledajte gdje je vozač došao s autom: 'Svi žele prvi red do mora'

Nesvakidašnji prizor zabilježen je i objavljen na društvenim mrežama gdje je nasmijao mnoge korisnike. Naime, na popularnoj Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode" objavljena je fotografija automobila koji je parkiran na stjenovitoj obali. Nije točno poznato kada je i zašto automobil ovako zaustavljen, no korisnici Facebooka iznijeli su niz šaljivih teorija.

"Kad navigacija kaže 'skrenite lijevo' još ako je neki ženski glas onda nema rasprave možeš li lijevo ili ne, nego odmah skreći pa u more u more", "Još pet metara i stigli ste na odredište", "Ah. Žurilo mu se", "Ne smije tu parkirat", "Svi žele prvi red do mora", "Nisu htjeli puno hodati…. Što blize moru", "Umjesto ručnika rezervacija", neki su od brojnih komentara.