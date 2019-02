Sestra ubijene Jasmine dovedena na ispitivanje

Smiljana Srnec dovedena je danas u 7.30 sati u Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu, gdje će biti ispitana. Sumnjiči se da je ubila svoju sestru Jasminu Dominić čije je tijelo pretpostavlja se, 18 ili 19 godina bilo u zamrzivaču obiteljske kuće u Palovcu.

Srnec je uhićena i privedena u prostorije Policijske uprave međimurske u Čakovcu u subotu navečer oko 22 sata. Obdukcija tijela se odgađala iz dana u dan jer se čekalo da se tijelo odmrzne.

Tijelo je pronađeno u zgrčenom položaju fetusa, savijenih koljena i pognute glave, a u bolnicu je dopremljeno u zamrzivaču marke Končar u kojem je i pronađeno. Na glavi je navodno bila sasušena krv, što bi upućivalo na ozljedu glave. Neslužbeno smo doznali da je uzrok smrti puknuće lubanje nakon više udaraca nepoznatim predmetom.

Na mjesnom groblju u Palovcu danas u 15 sati bit će pokopani ostaci Jasmine Dominić (23), čije je tijelo prošle subote pronađeno u zamrzivaču. To znači da je obavljena identifikacija tijela i utvrđen identitet, a to se nije moglo prije nego što se tijelo odmrzne i prođe obdukciju koja je obavljena na Odjelu patologije Županijske bolnice Čakovec od 10 do 12.30 sati.

