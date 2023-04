Kako je jedan stečajni sudac izvlačenje novca pretvorio u obiteljski posao

Kriv sam. Za sve za što me teretite. Sve te transakcije sam naložio kao stečajni sudac pa sam kriv i za svu korist koju sam zbog toga ostvario ja ili sa mnom povezane osobe. Radeći kao stečajni sudac shvatio sam da postoje viškovi novca u stečajnim postupcima. Odnosno da je to novac za kojeg nitko neće pitati. Shvatio sam i da bi te viškove mogao usmjeriti u svoju korist i u korist meni bliskih osoba. Došao sam na ideju da u nalozima za takve isplate navedem svoj broj bankovnog računa, ali i bankovne račune drugih meni bliskih osoba. I tako... Što se tiče Aleksandre Maržić, ona je radila po mojim naredbama. Pisala je odluke kojima su se novci usmjeravali na privatne račune drugih pa i njezine majke. Branko i Iva Petanjek, su bili stečajni upravitelji u postupcima u kojima sam bio stečajni sudac. Znači da je bilo dovoljno da naredim, a oni bi onda usmjerili novac. Prešutni je dogovor bio da i oni mogu uzeti novac stečajnog dužnika ako im zatreba. Što se tiče Željezare Sisak, moja je ideja bila da se novac prenese s poslovnog na depozitni račun koji je bio otvoren kod javnog bilježnika. Kada je trebalo napraviti uplatu ili isplatu dao bih Petanjeku nalog da to učini. Rekao bih mu sumu i na koji račun da novac sjedne... - branio se Mihael Kovačić, sada već bivši sudac Trgovačkog suda u Zagrebu.