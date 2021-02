Obrana uhićenog suca Kovačića: Više sam bio pijan nego trijezan

To što ste napisali i za što me sumnjičite, to je sve istina. No ja za pola toga nemam pojma da se događalo, jer sam bio više pijan nego trijezan – branio se, kako se neslužbeno se doznaje, Mihael Kovačić, sudac Trgovačkog suda, koji je prošli tjedan s još 12 osoba uhićen zbog sumnje da su 12 godina iz stečajnih masa poduzeća čije je stečajeve Kovačić vodio izvukli oko 30 milijuna kuna.

Kovačiću, koji je iznio obranu i priznao, istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja djela, a kako je sam tražio da ga se razriješi sudačke dužnosti, sudac prestaje biti 30. travnja.

Što znači da nakon 30. travnja neće postojati opasnost da ponovi djelo pa bi iz Remetinca mogao relativno brzo izaći. Neslužbeno se doznaje da je istražiteljima objašnjavao i da je razrješenje tražio ne zato što je saznao da je meta istražitelja, nego zato što se od svega – umorio.

Branio se da je to što je on radio – prebacivao depozite s računa suda na račune javnih bilježnika – rade svi, a istražiteljima je navodno i spotaknuo da im je dugo trebalo da ga razotkriju!? U međuvremenu s njim je pritvorena i njegova bliska suradnica Aleksandra Mažić te stečajni upravitelji Branko i Iva Petanjek, a svim osumnjičenicima prema nalogu suda blokirana je i imovina.