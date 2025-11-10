Kako do obnove hrvatskog sela, OPG-a i poljoprivrede

Snažno hrvatsko selo i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) te moderni ruralni razvoj ključ su zaustavljanja pogubnih procesa depopulacije, deagrarizacije i emigracije na našim ruralnim prostorima, kaže Drago Čengić, znanstveni savjetnik u mirovini i voditelj intelektualne platforme Razvojna mreža republika, u povodu znanstveno-stručnog skupa "Selo i ruralni prostor kao čimbenici razvoja: mogućnosti obnove hrvatskog sela i poljoprivrede", koji 13. studenog od 9.15 sati u konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizira Katedra za socijalnu ekologiju Odsjeka za sociologiju. Čengić tvrdi kako je selo u Hrvatskoj ekonomski, socijalno i društveno toliko devastirano da se problemi poljoprivrede mogu početi smanjivati tek kada se rješenja počnu tražiti u sveobuhvatnoj poljoprivrednoj i ruralnoj politici. To znači da se istodobno u različitim sektorima, primjerice, o revitalizaciji ruralnog područja, razmišlja kroz obrazovnu, prometnu, stambenu i poljoprivrednu politiku.

– Nakon 13 godina članstva u EU postalo je posve razvidno da je proces adaptacije hrvatske poljoprivrede na tržište Unije spor, vrlo skup i neučinkovit. I u posljednje vrijeme poprima obilježja pravog sloma poljoprivredne proizvodnje – nezapamćenog u posljednjih pola stoljeća – mišljenja je Čengić. Stoga bi, uvjeren je, nova poljoprivredna politika trebala počivati na paradigmi jačanja ekonomske slobode malih i srednjih uzgajivača i poljoprivrednih proizvođača, na europskom pristupu realnosti sela i složenih zahtjeva koje organski razvijana obiteljska poljoprivredna gospodarstva moraju ispuniti u proizvodnji hrane i izvan nje. Kako to postići, kako omogućiti održivost i konkurentnost domaćeg agrara, kakav je utjecaj socijalnih politika na poljoprivrednike, kakva sadašnjost i perspektive hrvatskog sela i ruralnog razvoja... stoga su samo neke od tema o kojima će na skupu, među ostalima, raspravljati Alenka Marjetič Žnider iz Zadružne zveze Slovenije, Michael Fischer iz Austrijske nacionalne Mreže ZPP-a (2023. – 2027.), Tijana Trako Poljak, izvanredna profesorica s Filozofskog fakulteta, Lana Peternel iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Nikola Šimunić iz Instituta za istraživanje migracija, Nataša Bokan i Mario Njavro sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta, Miroslav Božić, voditelj EU pristupnih pregovora za poljoprivredu i savjetnik Uprave HIŠ-a, Miroslav Kovač iz Stručne skupine Živo selo.