Split i Zadar prvi na neslavnoj europskoj listi

Split i Zadar dijele prvo i drugo mjesto u EU po broju jedinica za kratkoročni najam u odnosu na broj stanovnika! Taj alarmantni podatak iznio je Gordan Bosanac, zastupnik u Europskom parlamentu iz Možemo. – U EU parlamentu nedavno smo usvojili izvješće o stanovanju koje je trebalo potaknuti brojne promjene na razini EU. Iako kolege iz HDZ-a tvrde da je to jako dobro izvješće, ja kažem da nije. Loše je, jer se usmjerilo samo na to da će se stambena kriza riješiti ako budemo gradili još više stanova, a prešutjelo je da je dio krize epidemija kratkoročnog najma koji jednostavno miče stanove s tržišta. Prešućuje se i da postoji velik broj praznih stanova diljem EU koje nitko ne želi mobilizirati putem poreznih politika, kao i to da su stanovi postali dio biznisa, a ne dio ljudskog prava na stanovanje.

Desna većina u EU parlamentu odbila je naš amandman kojim smo htjeli definirati pravo na stan kao ljudsko pravo – kazao je Bosanac. Naveo je kako je u najavi zakonodavna inicijativa Europske komisije koja bi trebala dati veće ovlasti gradonačelnicima i lokalnim vlastima da odlučnije reguliraju kratkoročni najam. – Vidjet ćemo hoće li i kako gradovi poput Splita to iskoristiti, ali jasno je da netko mora zaštititi građane – rekao je Bosanac koji smatra kako je zaokret moguć upravo kroz kontrolu kratkoročnog najma, mobilizaciju praznih nekretnina i obnovu postojećeg fonda.

Tanja Jadrešić, članica Vijeća stranke Možemo, iznijela je podatak da je Split u zadnjih deset godina izgubio skoro 10 posto stanovništva, prije toga još oko 5,5 posto. – Istodobno imamo 17.000 praznih stanova i 24.000 u kratkoročnom turizmu. Brojke jasno pokazuju da je problem golem i za stanovnike neizdrživ – rekla je Jadrešić i kao jedno od rješenja navela poreznu politiku. Marinko Biškić, vijećnik Možemo u Gradu Splitu, kaže kako mjere koje najavljuje gradska vlast neće riješiti problem. – Iznijeli su planove da će se za 10 do 15 godina na obroncima Mosora graditi stanovi. Osim toga, govorilo se i o 30 do 50 stanova za priuštivo stanovanje, što je kap u moru – istaknuo je Biškić.