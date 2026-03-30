Slab potres pogodio Zagreb: 'Kao eksplozija u daljini'

Slabiji potres jačine 1.5 po Richteru zatresao je danas oko 10 sati Zagreb. Prema podacima i svjedočanstvima objavljenima na EMSC-u, većina građana opisuje potres kao vrlo slab, bez značajnijih posljedica.

Najviše se osjetio na području Dubrave, koje se nalazi najbliže epicentru. Iako nije izazvao štetu, mnogi građani prijavili su da su čuli karakterističan tutanj i osjetili kratkotrajno podrhtavanje. Neki su naveli kako se radilo o laganom tutnju, drugi spominju kratki udar i blage vibracije, dok pojedini tvrde da se čuo zvuk nalik eksploziji u daljini. Bilo je i onih koji su osjetili tutnjavu u trajanju od dvije do tri sekunde, ali bez jasnog podrhtavanja tla.

Podsjetimo, prije nekoliko dana u Zagrebu je također zabilježen slabiji potres, tada magnitude 2.2 po Richteru.