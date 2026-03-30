Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Tutanj probudio građane

Slab potres pogodio Zagreb: 'Kao eksplozija u daljini'

VL
Autor
Večernji.hr
30.03.2026.
u 10:36

Prema svjedočanstvima na EMSC-u, većina građana opisuje potres kao vrlo slab

Slabiji potres jačine 1.5 po Richteru zatresao je danas oko 10 sati Zagreb. Prema podacima i svjedočanstvima objavljenima na EMSC-u, većina građana opisuje potres kao vrlo slab, bez značajnijih posljedica.

Najviše se osjetio na području Dubrave, koje se nalazi najbliže epicentru. Iako nije izazvao štetu, mnogi građani prijavili su da su čuli karakterističan tutanj i osjetili kratkotrajno podrhtavanje. Neki su naveli kako se radilo o laganom tutnju, drugi spominju kratki udar i blage vibracije, dok pojedini tvrde da se čuo zvuk nalik eksploziji u daljini. Bilo je i onih koji su osjetili tutnjavu u trajanju od dvije do tri sekunde, ali bez jasnog podrhtavanja tla.

Podsjetimo, prije nekoliko dana u Zagrebu je također zabilježen slabiji potres, tada magnitude 2.2 po Richteru.

Ključne riječi
Zagreb potres

Komentara 3

Pogledaj Sve
VE
vecehe
11:29 30.03.2026.

Malo vam šta pljačkate državni proračun na navodnim udarima vjetra?

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
11:12 30.03.2026.

a epicentar je bio - GDJE??? vrhunsko novinarstvo!!!

ZM
zm1
11:11 30.03.2026.

Kako moze potres of 1,5 richtera zatresti !!??

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!