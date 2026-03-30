Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DORH ODBACIO KAZNENE PRIJAVE

Banožić sam kazneno goni vozača kamiona, tvrdi da laže

Vinkovci: Prekinuto suđenje Banožiću, podnio je kaznenu prijavu protiv svjedoka
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
30.03.2026.
u 09:04

Podsjetimo, Banožiću se na Općinskom sudu u Vinkovcima sudi za  izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Nesreća se dogodila 11. studenoga 2023. godine u ranim jutarnjim satima.

Bivši ministar obrane Mario Banožić odlučio je protiv vozača kamiona sam nastaviti kazneni progon nakon što je državno odvjetništvo odbacilo njegove kaznene prijave protiv  istražitelja koji su rasvjetljavali njegovu prometnu nesreću te vozača kamiona kao ključnog svjedoka, piše Index. Banožić tvrdi da vozač kamiona Mirko Đalić ne govori istinu o nesreći, odnosno da lažnim iskazom nanosi štetu.

Banožić je podnio kaznenu prijavu protiv NN osobe/osoba/službenika/dužnosnika tijela kaznenog progona i Mirka Đalića radi kaznenih djela protiv pravosuđa, sprječavanja dokazivanja i davanja lažnih iskaza te je njegova odvjetnica zbog toga tražila izuzeće državnog odvjetnika i zamjenika ODO-a u Vinkovcima kao i izuzeće državnog odvjetnika i zamjenika ŽDO-a u Vukovaru. 

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku priopćilo je kako je odbačena kaznena prijava. - Glavni državni odvjetnik RH povjerio je Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku postupanje u povodu kaznene prijave, koja je podnesena protiv nepoznate osobe/osoba službenika/dužnosnika kaznenog progona (koji su postupali u svezi prometne nesreće koja se dogodila 11. studenog 2023. kod Vinkovaca) zbog kaznenog djela sprječavanja dokazivanja te protiv jednog hrvatskog državljanina zbog dva kaznena djela lažnog iskaza. Nakon poduzimanja potrebnih državnoodvjetničkih radnji u vezi navedene kaznene prijave i analize utvrđenog, Općinsko državno odvjetništvu u Osijeku donijelo je rješenje o odbačaju kaznene prijave protiv prvoosumnjičene nepoznate osobe/osoba zbog kaznenog djela sprječavanja dokazivanja i protiv drugoosumnjičenog hrvatskog državljanina zbog dva kaznena djela davanja lažnog iskaza jer nema osnovane sumnje da su osumnjičenici počinili prijavljena kaznena djela - priopćio je DORH. 

Podsjetimo, Banožiću se na Općinskom sudu u Vinkovcima sudi za izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Nesreća se dogodila 11. studenoga 2023. godine u ranim jutarnjim satima. 

Ključne riječi
Mario Banožić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Krile102
Krile102
09:43 30.03.2026.

Covjek bez stida i obraza

Avatar Aikona
Aikona
09:36 30.03.2026.

Nije istina ono što svi vide i čuju, već ono što kaže optuženi. Banužić u ovome slučaju. Vjerojatno će otići u mirovinu dok se slučaj pravosudno zaključi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!