Banožić sam kazneno goni vozača kamiona, tvrdi da laže

Bivši ministar obrane Mario Banožić odlučio je protiv vozača kamiona sam nastaviti kazneni progon nakon što je državno odvjetništvo odbacilo njegove kaznene prijave protiv istražitelja koji su rasvjetljavali njegovu prometnu nesreću te vozača kamiona kao ključnog svjedoka, piše Index. Banožić tvrdi da vozač kamiona Mirko Đalić ne govori istinu o nesreći, odnosno da lažnim iskazom nanosi štetu.

Banožić je podnio kaznenu prijavu protiv NN osobe/osoba/službenika/dužnosnika tijela kaznenog progona i Mirka Đalića radi kaznenih djela protiv pravosuđa, sprječavanja dokazivanja i davanja lažnih iskaza te je njegova odvjetnica zbog toga tražila izuzeće državnog odvjetnika i zamjenika ODO-a u Vinkovcima kao i izuzeće državnog odvjetnika i zamjenika ŽDO-a u Vukovaru.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku priopćilo je kako je odbačena kaznena prijava. - Glavni državni odvjetnik RH povjerio je Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku postupanje u povodu kaznene prijave, koja je podnesena protiv nepoznate osobe/osoba službenika/dužnosnika kaznenog progona (koji su postupali u svezi prometne nesreće koja se dogodila 11. studenog 2023. kod Vinkovaca) zbog kaznenog djela sprječavanja dokazivanja te protiv jednog hrvatskog državljanina zbog dva kaznena djela lažnog iskaza. Nakon poduzimanja potrebnih državnoodvjetničkih radnji u vezi navedene kaznene prijave i analize utvrđenog, Općinsko državno odvjetništvu u Osijeku donijelo je rješenje o odbačaju kaznene prijave protiv prvoosumnjičene nepoznate osobe/osoba zbog kaznenog djela sprječavanja dokazivanja i protiv drugoosumnjičenog hrvatskog državljanina zbog dva kaznena djela davanja lažnog iskaza jer nema osnovane sumnje da su osumnjičenici počinili prijavljena kaznena djela - priopćio je DORH.

Podsjetimo, Banožiću se na Općinskom sudu u Vinkovcima sudi za izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Nesreća se dogodila 11. studenoga 2023. godine u ranim jutarnjim satima.