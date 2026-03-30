Smanjuje se utjecaj OPG-a i favoriziraju veliki 'igrači'

Izbori u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (HPK) završeni su prošlog tjedna izbornom skupštinom na kojoj su izabrani novi Upravni odbor i predsjednik Komore. S terena, međutim, dolaze glasovi koji dovode u pitanje legitimnost ovih izbora, što zbog sumnji u manipulacije u elektroničkom sustavu putem kojeg su izbori provedeni, što zbog činjenice da je dojučerašnje vodstvo Komore ignoriralo uputu kojom je Skupština krajem prošle godine tražila novi način izbora članova Upravnog odbora. Ovi su izbori, naime, provedeni po starim pravilima, po kojima se članovi Upravnog odbora HPK biraju na izbornoj skupštini, i to tako da delegati iz svake županije tajnim glasanjem između sebe biraju one koji će ući u Upravni odbor. Skupština Komore u prosincu je, međutim, zaključila da je takav izbor nepotreban, s obzirom na to da su se poljoprivrednici u svojim županijama, birajući delegate za Skupštinu, već izjasnili kome daju najveće povjerenje.

Odlučila je zato kako će u Upravni odbor ubuduće automatski ući oni koji su u svojim županijama već osvojili najviše glasova. A kad Skupština nešto odluči, Upravni odbor i stručne službe, baš kao i predsjednik Komore, dužni su tu odluku provesti u djelo. To se, međutim, nije dogodilo. Prijedlog izmjena Statuta HPK kojim bi se osigurala provedba skupštinske odluke staro vodstvo Komore na čelu s predsjednikom Mladenom Jakopovićem na potpis ministru Davidu Vlajčiću donijelo je tek ovih dana, kada su izbori već bili u punom zamahu. Ovu informaciju, koju smo čuli iz neslužbenih izvora, potvrdili su nam i iz Ministarstva poljoprivrede. "Na posljednjoj koordinaciji ministar Vlajčić prenio je predstavnicima Komore određene zabrinutosti poljoprivrednika koje su mu prinesene pozornosti tijekom brojnih obilazaka terena, a od predstavnika HPK predan mu je izmijenjeni Statut za čije izmjene Komora traži suglasnost prema propisima", otpisali su nam iz Ministarstva.

Je li Vlajčić potpisao podastrte mu izmjene Statuta ne znamo, ali i da jest, novi statut ne bio primjenjiv na izborima koji su raspisani mjesecima ranije. Bilo bi, dakle, logično da su izbori prolongirani dok se kroz komorske akte ne osigura da će se oni odviti po pravilima kakva je zatražila Skupština HPK. Ovako je otvoren prostor za propitivanje zakonitosti i izbora i za optužbe kakve se mogu čuti na terenu, kako je sve skupa napravljeno da bi se u komorskim tijelima umanjio utjecaj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) i osigurala puna dominacija najvećih proizvođača.Legitimnost izbornog ciklusa upitna je, tvrde naši sugovornici, i zbog moguće manipulacije glasovima u sustavu FairVotes jer su, kažu, u registru koji vodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi uočene iste e-mail adrese za više OPG-ova, adrese koje pripadaju knjigovodstvenim servisima.

Knjigovodstveni servisi su, upozoravaju ovi izvori, teoretski mogli glasati više puta u ime OPG-ova. Je li to moguće, pitali smo u HPK, iz kojeg su nam odgovorili kako bismo, ako sumnjamo u zakonitost izbora, sve trebali prijaviti Agenciji za plaćanja jer Komora nema vlastiti registar članova. Što se tiče same platforme za glasanje, u HPK joj vjeruju, kažu kako su je koristili i na prošlim izborima te kako se pokazala znatno jeftinijom i efikasnijom od fizičkih izbornih listića. Navode i kako je na dan raspisivanja izbora u registru bilo nešto više od 70.000 članova HPK, koji svi imaju pravo glasa. Poziv na glasanje nije poslan za oko 5 posto njih jer nemaju važeću e-mail adresu ili im je sandučić bio pun.

Svi ostali su dobili poziv na izbore, ali ih 30 posto nije otvorilo poruku, a 80 posto onih koji su je otvorili nije pristupilo izborima, tako da je na kraju glasalo oko 6000 birača, dakle manje od 10 posto upisanih članova Komore. A budući da nam iz Ministarstva poljoprivrede pišu kako će "uvijek težiti što uključivijem, demokratskijem i transparentnijem modelu predstavljanja domaćih poljoprivrednika", bit će zanimljivo pratiti što će vezano uz ove pritužbe poduzeti David Vlajčić.

Tim više što u odgovoru koji je na naša pitanja poslalo njegovo ministarstvo stoji i kako očekuju da se redovne konzultacije s predstavnicima HPK, "a koje su najbolje jamstvo međusobnog razumijevanja", nastave u dobroj vjeri, "bez politikantstva i umjetnih antagoniziranja".