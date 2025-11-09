Nina Obuljen Koržinek o izložbi 'Srpkinja': 'Meni to stvarno nije prihvatljivo'

Uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, planirano otvaranje izložbe fotografija 'Srpkinja' izazvalo je reakcije u javnosti i političkim krugovima. Nakon incidenata u Splitu i Zagrebu tijekom proslave Dana srpske kulture, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio je da se održavanje izložbe u njegovu gradu odgodi. Iako je istaknuo da ne dovodi u pitanje pravo srpske zajednice na kulturno izražavanje, upozorio je da bi takav događaj, u razdoblju kada se Vukovar prisjeća svojih najtežih dana, mogao biti doživljen kao provokacija. Izložba fotografija “Srpkinja”, u organizaciji Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina (ZVO) i Generalnog konzulata Republike Srbije, trebala bi biti otvorena 11. studenoga. Sadržaj izložbe, prema organizatorima, nosi antiratne poruke i ima za cilj promicanje mira, tolerancije i poštivanja ljudskih prava. No, termin održavanja je samo nekoliko dana prije Kolone sjećanja što mnogi smatraju neprimjerenim, prenosi HRT.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek stala je uz Pavličekovu procjenu, istaknuvši kako izložba u ovom trenutku „nije prihvatljiva“, ali ne zbog sadržaja, nego zbog simbolike i konteksta. 'U ovom trenutku povišenih tenzija zaista ne vidim smisao da konzulat Republike Srbije u Vukovaru, u tjednu kada se kao Hrvati sjećamo najveće traume iz Domovinskog rata i želimo u tišini prisjetiti se žrtava, organizira takve događaje. Meni to stvarno nije prihvatljivo', poručila je ministrica. Obuljen Koržinek podsjetila je da se sredstva za rad kulturnih društava nacionalnih manjina odobravaju putem Ureda za nacionalne manjine, te da manjine samostalno odlučuju o programima. Ipak, dodala je da je važno da se kulturne aktivnosti odvijaju 'uz uzajamno uvažavanje i razumijevanje trenutka'. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček na svom je Facebook profilu poručio da 'zadnje što Hrvatskoj sada treba jest nova eskalacija sukoba. Veliki dio Hrvata Vukovaraca gleda na ovakve organizacije, posebice tijekom mjeseca studenog, kao na vid provokacije. Kako bi pijetet prema žrtvi Vukovara ostao na prvom mjestu, molim sve da se prema toj žrtvi odnosimo dostojanstveno', istaknuo je Pavliček. Dodao je kako predstavnici srpske zajednice imaju pravo na njegovanje svoje kulture i običaja, ali da bi organizatori trebali imati na umu da je studeni za Vukovar posebno emotivan i osjetljiv mjesec.