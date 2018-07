Kad Trump stigne u Veliku Britaniju, May će se morati suočiti s neizbježnom činjenicom

Kada Donald Trump stigne u Veliku Britaniju krajem ovoga tjedna, premijerka Theresa May će se morati suočiti s neizbježnom činjenicom - zbog brexita Britanija nikada nije bila ovisnija o savezništvu s najnepredvidljivijim američkim predsjednikom u modernoj povijesti.

Trumpov prvi predsjednički posjet Velikoj Britaniji, stiješnjen između summita NATO-a i sastanka s Vladimirom Putinom, dolazi u jednom od važnijih trenutaka za Zapad još od pada Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Od dovođenja u pitanje europskih premisa o samoj EU i slobodnoj trgovini, do udvaranja Kremlju i sjevernokorejskom vođi, Trump nastavlja provoditi nepredvidivu vanjsku politiku SAD-a.

Theresu May to dovodi u nezavidan položaj s obzirom na to da želi ojačati trgovinske veze sa Sjedinjenim državama kako bi nadoknadila odlazak iz EU-a 29. ožujka 2019.

"Ironija je u tome što će nakon brexita Ujedinjeno Kraljevstvo postati manje koristan američki saveznik, dok istodobno London treba Sjedinjene Države mnogo više", rekao je Jeffrey A. Stacey, bivši dužnosnik State Departmenta u Obaminoj administraciji.

"Time je May bačena u naručje nepredvidljivom američkom predsjedniku", kaže Stacey.

Više od 50.000 ljudi odlučilo je prosvjedovati na Trafalgar trgu u samom centru Londona protiv Trumpovog dolaska koji će, među ostalim, uključivati i sastanak s kraljicom Elizabetom i mogući odlazak na golf turnir na vlastitom posjedu Turnberry u Škotskoj.

Unatoč Trumpovoj sklonosti sklapanju poslova, naglasak posjeta će više biti na retorici o "posebnim odnosima" nego što će se razgovarati o pojedinostima trgovinskog sporazuma nakon brexita.

Mnogim britanskim diplomatima brexit znači kolaps 70 godina stare britanske strategije uspostavljanja ravnoteže između europske integracije i savezništva s Amerikom zasnovanom na prolivenoj krvi u Drugom svjetskom ratu, trgovini i razmjeni podataka.

"May je pogriješila s brzopletom diplomacijom prema Trumpu. Što je ona uopće do sada dobila od toga?", pita se jedan visoki europski diplomat u Londonu koji je htio ostati anoniman.

"Vi Britanci napuštate Europu, no želite li se stvarno predati u ruke Trumpove Amerike? I što je još važnije, imate li uopće izbora?", upozorava on.

Trumpova pobjeda na predsjedničkim izborima 2016. godine je šokirala brojne britanske diplomate u Washingtonu, a odnosi između May i Trumpa na trenutke su bili napeti.

Trenutak za pamćenje bio je kada je Trump uzeo May za ruku kako bi joj pomogao sići niz stepenice Bijele kuće prilikom njenog posjeta u siječnju 2017., inače prvog nekog stranog državnika novom američkom predsjedniku.

Ali sve pozitivne vibracije nestale su u trenutku kada je Trump isti dan obznanio zabranu ulaska migrantima iz sedam različitih zemalja s većinskim muslimanskim stanovništvom. To je bila odluka koja je uzrokovala žestoke međunarodne kritike i po svemu sudeći zatekla May.

Koji dan poslije tisuće ljudi krenule su prema britanskom parlamentu prosvjedujući zbog odluke da se Trumpu organizira puni državni posjet Velikoj Britaniji, što uključuje i odlazak kraljici, a 1,8 milijuna ljudi je potpisalo peticiju da se poziv poništi jer bi mogao nanijeti sramotu Elizabeti Drugoj.

Trump je u više navrata spriječio britanske i druge europske diplomatske inicijative, povlačenjem iz multilateralnih sporazuma o klimatskim promjenama, ljudskim pravima i iranskog nuklearnog sporazuma.

Dužnosnici iz premijerkina kruga inzistiraju na tome da Britanija i dalje ima utjecaja na Trumpa, iako im je teško točno objasniti kako.

No mnogi se ipak oslanjaju na poboljšanje osobne dinamike između May, staložene političarke koja je ponosi oprezom prilikom donošenja odluka i Trumpa, drskog, često ratobornog političara koji se smatra sveznalicom.

"O Trumpu i Macronu se priča jer je taj odnos interesantan, pun preokreta. O Trumpu i Merkel se priča jer je taj odnos težak", rekla je Leslie Vinjamuri, voditeljica američkog programa u Chatham Houseu. "Theresa May se malo izgubila u svemu tome", dodaje.

Na posljednjem sastanku članica G7, May je na pitanje o tome je li Trump bio 'dobar partner' Velikoj Britaniji, odgovorila: "Sjedinjene države i Velika Britanija su dobri prijatelji. Predsjednik Trump i ja dobro surađujemo".

No samo nekoliko sati nakon sastanka, Trump je poderao zajedničku izjavu o trgovini, jednakosti i okolišu o kojima su May i ostali čelnici G7 raspravljali do kasno u noć.

Tu nastupaju poteškoće za May.

"Trump će u Londonu biti susretljiv. No čim ode, mislim da će vrlo brzo zaboraviti zbog čega je uopće dolazio", rekla je Vinjamuri.

Ako nas pogodi treći svjetski rat, 10 najmoćnijih zemalja imat će ključnu ulogu: