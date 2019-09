Jandroković o izjavi Pupovca: 'Bilo bi jako korisno da tu izjavu ili povuče ili pojasni zašto je rekao'

Izjava Milorada Pupovca kojom je modernu Hrvatsku usporedio s NDH bila je neprihvatljiva, to je konsenzualno ocijenjeno od cijele političke strukture i bio sam iznenađen težinom riječi koje je izgovorio, ocijenio je danas predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora. Ipak, pozvao je na smirivanje odnosa, posebice kad se govori o pozivima za raskid koalicije Pupovčeva SDSS-a s HDZ-om, naglasivši kako je lako biti grub u odnosu na suparnika, a puno teže govoriti pomirljivo i odgovorno.

– Zbog sveukupne situacije bilo bi jako korisno da tu izjavu ili povuče ili pojasni zašto je rekao, jer poznajući njegov dosadašnji rad, teško mi je prihvatiti da jedan kolega u Hrvatskom saboru povlači paralelu između moderne Hrvatske i NDH. Bilo bi dobro da otkloni sumnje da vjeruje da je NDH kao moderna Hrvatska – rekao je Jandroković. Upitan o eventualnom raskidu koalicije,poručio je kako ne želi ništa govoriti unaprijed, kao i da je jasno osuđena njegova izjava koja nije bila prihvatljiva ni Vladi ni HDZ-u.

– Vidjet ćemo što će donijeti idući dan. Prije svega, mi želimo ovaj mandat uspješno privesti kraju, jer okolnosti u kojima radi ova Vlada, međunarodna situacija, posebice u susjedstvu traži od nas odgovornost i da osiguramo da je politički sustav stabilan. Najlakše je danas biti grub u odnosu na suparnike, mnogo je teže govoriti pomirljivo, odgovorno, a mi smo se odlučili za takav pristup politici. Zadaća svake odgovorne Vlade je voditi odgovornu, promišljenu, razboritu politiku u interesu Hrvatske – naglasio je Jandroković.

Komentirajući priopćenje HVIDRA-e koju vodi HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić, kojim traže raskid koalicije s Pupovcem ako se on ne ispriča za sve što je rekao, Jandroković je rekao kako apelira na odgovornost svih protagonista u javnom političkom životu.

– Najlakše je biti grub, atraktivan za medije, a pri tome ne vodeći računa o sveukupnoj stabilnosti. Mi idemo putem suglasja i putem interesa RH, a sad to nije raditi podjele. Međunarodno okruženje je vrlo je složeno, poglavito susjedstvo, mora postojati snaga koja je odgovorna, nećemo podlijegati tim pritiscima da se uključimo u javno optuživanje – kaže Jandroković pozivajući sve na odgovornost.

Što se tiče postupka koji Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa vodi protiv premijera i dijela aktualnih te bivših ministara zbog puta u Finsku, Jandroković je ocijenio kako je došlo do napetosti u odnosima između Povjerenstva i politike.

– Podsjetio bih na sličnu situaciju, kancelarka Merkel došla je u službeni posjet Zagrebu, a i na skup HDZ-a službenim avionom, i nitko nije to u Njemačkoj problematizirao. Mi smo se vodili načelom štedljivosti i racionalnosti, sve troškove smještaja i dnevnica snosio je HDZ, a jedini trošak države je bio Vladin avion – rekao je Jandroković, podsjetivši kako su u Finskoj, osim sudjelovanja na skupu Europske pučke stranke, on i premijer imali i službene sastanke. Imao je, kaže, poziv da se susretne s čelnicom finskog parlamenta, i mogao je tamo ići nekom drugom prigodom s cijelom saborskom delegacijom, i tada bi opet išli Vladinom zrakoplovom, no umjesto da u tu zemlju putuju dva puta, oni su sve obveze spojili u isto putovanje.

– Ocijenili smo da je ovo najpravedniji način da rasporedimo troškove. Vlada je platila jedino trošak korištenja aviona, a stranka je platila 80 tisuća kuna za ostalo – pojasnio je Jandroković. Na pitanje zašto onda ne pokažu račune Povjerenstvu i tako zaustave tu priču, Jandroković je uzvratio kako će razgovarati o tome.

– Mislim da bi to bio razborit put, ali i Povjerenstvo može prvo razmotriti situaciju, nije ugodno kad vas optuže da zloupotrebljavate situaciju dok b pokušavate biti razboriti, to izaziva revolt – naglasio je Jandroković.

Upitan da komentira napise jednog tjednika kako će zagrebački gradonačelnik Milan Bandić podnijeti ostavku na tu dužnost kako bi se kandidirao za predsjednika države, Jandroković je odgovorio kako je pročitao taj tekst, ali nema nikakvih informacija o tome.

Inače, Hrvatski sabor kreće s jesenskim zasjedanjem idući tjedan, 18. rujna i ta će sjednica trajati do 31. listopada, a na dnevnom redu zasad ima 102 točke, pa je predsjednik Sabora ocijenio kako zastupnike očekuje dosta intenzivan rad.

Još od srpnja traju rasprave je li se tijekom ljeta trebala sazivati izvanredna sjednica Sabora kako bi se raspravio oporbeni zahtjev za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića, a neki dan Ustavni sud zaključio je kako za to nisu bili ispunjeni uvjeti podsjetivši na odredbu prema kojoj izvanrednu sjednicu mogu sazivati samo predsjednik Vlade ili države te predsjednik Sabora uz natpolovičnu većinu zastupnika.

– Sljedeći mišljenje Ustavnog suda i Odbora za Ustav, s početkom zasjedanja počinju se brojiti propisani rokovi, dakle 30 dana za raspravu od uvrštavanja točke u dnevni red. Točka će se uvrstiti 18. rujna, Vlada ima osam dana da odgovori. Sve će biti u skladu s obvezama – zaključio je Jandroković.