Prosvjedi u Minneapolisu eskalirali nakon smrti žene, Vance kritizira žrtvu: 'Bila je poremećena ljevičarka'

Smrtonosna pucnjava u kojoj je agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) u srijedu ujutro ubio ženu u južnom Minneapolisu potresla je grad i izazvala snažne reakcije javnosti, političkih čelnika i zajednica diljem Sjedinjenih Država. Pucnjava se dogodila svega nekoliko blokova od mjesta gdje je 2020. godine policajac Minneapolisa ubio Georgea Floyda, događaja koji je potaknuo višemjesečne prosvjede u Minneapolisu, diljem SAD-a i širom svijeta. Žrtva je identificirana kao 37-godišnja Renee Nicole Good. Američki dužnosnik potvrdio je da je bila državljanka SAD-a, a dva federalna izvora navela su da nije bila meta ICE-ove operacije. Gradski čelnici izjavili su da je Good bila pravna promatračica federalnih aktivnosti u gradu. Svjedoci su za WCCO izjavili da su se oko 9:30 ujutro oglasile zviždaljke kako bi se susjede upozorilo na prisutnost ICE-a. Prema njihovim riječima, vidjeli su kako je Honda Pilot blokirana s više federalnih vozila. Jedan agent pokušao je otvoriti vrata, nakon čega je vozačica ubacila vozilo u rikverc, a zatim u brzinu za naprijed. Svjedoci navode da su se tada čula tri hica. Vozilo je nastavilo još nekoliko metara prije nego što se sudarilo s drugim automobilom.

Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama i analiza New York Timesa, prema navodima, potvrđuju iskaze svjedoka, a proturječe tvrdnjama koje su iznijeli Ministarstvo domovinske sigurnosti i predsjednik Donald Trump. Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem opisala je postupke vozačice kao "čin terorizma". Glasnogovornica ministarstva Tricia McLaughlin izjavila je da je žrtva "oružala svoje vozilo, pokušavajući pregaziti naše policajce u pokušaju da ih ubije". Trump je na društvenoj mreži Truth Social napisao da je Good "nasilno, namjerno i brutalno pregazila ICE-ovog policajca", iako video koji je podijelio ne prikazuje da je bilo koji policajac pregažen. Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey rekao je da je pogledao snimke i federalnu verziju događaja nazvao "sranjem". Guverner Minnesote Tim Walz dodao je: "Ne vjerujte ovom propagandnom stroju".

Šef policije Minneapolisa Brian O’Hara izjavio je za CBS da je smrtonosni ishod bio "u potpunosti predvidljiv" s obzirom na pojačanu prisutnost federalnih snaga u gradu. "Prepoznajemo sasvim očito da se ovo gradilo tijekom posljednjih nekoliko tjedana", rekao je O’Hara. "Nadam se da, bez obzira na političku stranu, možemo prepoznati da je gubitak ljudskog života tragedija i da ne želimo to dodatno pogoršati situacijom koja može dovesti do razaranja ili dodatne štete za ovu zajednicu, koja je prošla kroz toliko toga u posljednjih pet godina". Dodao je i: "Mislim da je velika većina gradskih policijskih uprava u ovoj zemlji trenirana da pokušava izbjeći stavljanje policajaca u situacije u kojima bi smrtonosna sila mogla biti potrebna, posebno kada ne postoji ozbiljna kaznena prijetnja".

Prema Associated Pressu, Renee Good je neposredno prije pucnjave ostavila svog šestogodišnjeg sina u školi. Rođena je u Coloradu, a u posljednjim mjesecima preselila se u područje Twin Citiesa iz Kansas Cityja. Bila je majka troje djece i udovica; njezin bivši suprug preminuo je 2023. godine. Bivša susjeda iz Kansas Cityja, Joan Rose, izjavila je: "Čula sam da su se selili u Kanadu zbog politike ovdje. Razmišljala sam o njima ponekad, prolazeći pored njihove kuće i misleći: ‘Nadam se da su u Kanadi dobro, da žive dobar život i da su bez briga’, a ovo je upravo suprotno. Potpuno sam slomljena zbog cijele te obitelji". Nakon ubojstva izbili su prosvjedi diljem zemlje. U Minneapolisu su se demonstranti sukobili s vlastima ispred federalne zgrade, pri čemu su korišteni suzavac i slične tvari, a tri osobe su uhićene. Demokratska senatorica Minnesote Zaynab Mohamed izjavila je za CNN: "Njihov je cilj učiniti da se ova osoba doživljava kao bilo što drugo osim žrtve i posijati strah te početi okretati priču. Svi znamo što se dogodilo. Svi vidimo video".

Gradonačelnik Frey u intervjuu za CNN ponovno je kritizirao ICE i rekao: "Žao mi je ako sam uvrijedio njihove Disney princeza uši, ali ako govorimo o zapaljivosti – s jedne strane imate nekoga tko je opsovao, a s druge strane nekoga tko je ubio drugu osobu. Mislim da je ubijanje nekoga zapaljiviji čin". Dodao je: "Kad se netko povlači i pokušava otići, to nije čin nasilja. To je pokušaj napuštanja situacije". Pucnjavu istražuju FBI i Ured za kriminalistička ispitivanja Minnesote. Ime ICE-ovog agenta koji je pucao još nije objavljeno. Kristi Noem potvrdila je da je agent ranije bio uključen u incident s "anti-ICE prosvjednikom" te da je nakon pucnjave hospitaliziran i potom pušten. U međuvremenu je GoFundMe kampanja za partnericu i sina Renee Good prikupila gotovo 450.000 dolara. Organizator kampanje napisao je: "Renee je bila čisto sunce, čista ljubav. Očajnički će nedostajati". Smrt Renee Good dodatno je produbila političke i društvene podjele u SAD-u te ponovno otvorila pitanja o uporabi smrtonosne sile, odgovornosti federalnih agenata i ulozi ICE-a u američkim gradovima.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance izjavio je da je imigracijski agent koji je u Minneapolisu pucao i usmrtio ženu postupao u "samoobrani", odbacujući kritike smrtonosne pucnjave koja je potaknula prosvjede i izazvala bijes demokratskih čelnika. "Ispalio je oružje u samoobrani", napisao je Vance na društvenim mrežama. Dodao je da je policajac "radio svoj posao". Vance je okrivio i samu žrtvu, rekavši da je događaj tragedija, ali "tragedija koja pada na ovu ženu". "Pokušala ga je spriječiti da radi svoj posao“, rekao je Vance. "Kad joj je prišao automobilu, pokušala ga je udariti". "Svakom kongresnom demokratu i svakom demokratu koji se kandidira za predsjednika trebalo bi postaviti jednostavno pitanje: Mislite li da je ovaj policajac pogriješio braneći svoj život od poremećene ljevičarke koja ga je pokušala pregaziti?", rekao je.