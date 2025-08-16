Kabinsko osoblje Air Canade štrajka, pogođeno oko 100.000 putnika

Sindikalno organizirano kabinsko osoblje Air Canade napustilo je posao rano u subotu ujutro nakon što su zastali pregovori o ugovoru s najvećim prijevoznikom u zemlji, što bi moglo poremetiti putne planove za više od 100.000 putnika. Sindikat koji predstavlja više od 10.000 kabinskog osoblja Air Canade potvrdio je akciju objavom na društvenim mrežama. To je prvi štrajk kabinskog osoblja od 1985. Kabinsko osoblje trenutno prima plaću kada se avion kreće, a sindikat je tražio i naknadu za vrijeme provedeno na zemlji između letova i pomoć putnicima pri ukrcavanju.

Air Canada sa sjedištem u Montrealu objavila je da prvog dana predviđa otkazivanje više stotina letova i da će biti pogođeno oko 100.000 ljudi. Air Canada i njezina niskotarifna podružnica Air Canada Rouge obično prevoze oko 130.000 putnika dnevno. Air Canada je također strani prijevoznik s najvećim brojem letova za SAD.

Dok je spor izazvao podršku putnika na društvenim mrežama za kabinsko osoblje, kanadske tvrtke koje se oporavljaju od trgovinskog spora sa Sjedinjenim Državama pozvale su saveznu vladu da nametne obvezujuću arbitražu za obje strane, što bi okončalo štrajk.

Air Canada zatražila je od manjinske liberalne vlade premijera Marka Carneyja da objema stranama naloži obvezujuću arbitražu, iako je Kanadski sindikat javnih službenika, koji predstavlja kabinsko osoblje, izjavio da se protivi tom potezu. Kanadski zakon o radu daje ministrici za zapošljavanje Patty Hajdu pravo da od Odbora za industrijske odnose te zemlje zatraži nametanje obvezujuće arbitraže u interesu zaštite gospodarstva. Hajdu je više puta pozvala dvije strane, koje ne pregovaraju, da se vrate za pregovarački stol.

Sindikat je rekao da je Air Canada ponudila da će početi isplaćivati naknade za neke poslove koji su sada neplaćeni, ali samo po cijeni od 50% njihove satnice. Prijevoznik je ponudio povećanje ukupne naknade za 38% tijekom četiri godine, s povećanjem od 25% u prvoj godini, što je sindikat smatrao nedovoljnim.