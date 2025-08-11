Naši Portali
ŠOKIRAO GOSTE

Pilot se napio, pa se skinuo do gola: Sutradan trebao upravljati zrakoplovom, putnici ga prijavili

FILE PHOTO: An easyJet Airbus plane stands on the tarmac at Southend London Airport
Foto: JOANNA PLUCINSKA/REUTERS
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
11.08.2025.
u 10:09

Pilot easyJeta zapanjio je putnike i osoblje luksuznog hotela kada se potpuno gol pojavio u baru nakon cjelonoćnog opijanja. Pilot je trebao upravljati zrakoplovom samo dan kasnije, no aviokompanija ga je hitno prizemljila.

Putnici koji su se vraćali u Ujedinjeno Kraljevstvo ostali su šokirani shvativši da je pijani gost, koji se usred noći skinuo do gola u baru hotela s pet zvjezdica, zapravo njihov pilot. Incident se dogodio 5. kolovoza u luksuznom odmaralištu Melia Dunas na Zelenortskim Otocima. Iskusni kapetan viđen je kako u 2:30 ujutro, u "paraliziranom" stanju, tetura potpuno gol kroz recepciju i bar.

Alarmantno je što je isti pilot trebao upravljati zrakoplovom za London samo dan kasnije, prenosi The Sun. Srećom, gosti su ga prepoznali i obavijestili upravu, nakon čega je easyJet hitno pronašao zamjenu. Izvor blizak kompaniji izjavio je da je riječ o "vrhuncu gluposti" te da je pilotova karijera "osuđena na propast". Iz easyJeta su potvrdili da je pilot odmah udaljen s dužnosti i da je pokrenuta istraga, naglasivši da je "sigurnost putnika najviši prioritet".

Jedan od izvora slikovito je opisao stanje pilota: "Bio je toliko pijan da mu ne biste povjerili ni upravljanje dječjom igračkom, a kamoli pravim zrakoplovom. Svatko tko ga je vidio kako gol tetura ne bi ni sanjao da uđe u zrakoplov kojim on upravlja." Ovo, nažalost, nije usamljen slučaj skandaloznog ponašanja u zrakoplovnoj industriji, koja se bori s neprofesionalnim ispadima svojih zaposlenika.

Nedavno je otkriven i slučaj pilota British Airwaysa, koji je priznao da je u Johannesburgu šmrkao kokain s golih grudi žene, par sati prije leta za London. Nakon što ga je kolegica prijavila, let vrijedan preko 118.000 € je otkazan, a pilot je dobio otkaz i trajno izgubio dozvolu za letenje.
