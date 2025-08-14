Preživjela pad zrakoplova: 'Ostala sam bez muža, prikovana za kolica, no danas sam zahvalna'

Malien Diaz Almaguer bila je jedna od 113 osoba na letu Cubana de Aviación 0972, koji se 18. svibnja 2018. srušio u plamenu nedaleko od Havane. Kobnu nesreću ona je jedina preživjela. Malien, koja je tada imala 19 godina, putovala je sa suprugom iz Havane prema rodnom Holguínu, kada se samo 40 sekundi nakon polijetanja zrakoplov srušio na farmu nedaleko od zračne luke José Martí, piše UNILAD. Istragom je utvrđeno da je do nesreće došlo zbog ljudske pogreške odnosno pogrešno izračunatog težišta i nepravilno postavljenog horizontalnog stabilizatora. Stari Boeing 737-201, star 39 godina, odmah nakon polijetanja počeo se ljuljati, izgubio je brzinu i srušio se, usmrtivši 112 ljudi.

Malien je u nesreći izgubila supruga, pretrpjela tešku ozljedu kralježnice koja ju je ostavila paraliziranom, morala je na amputaciju lijeve noge ispod koljena te je zadobila psihološku traumu koju, kako kaže, može razumjeti tek nekolicina ljudi na svijetu. Osim toga, nosila je i težak teret krivnje preživjele.

'Za mene je nesreća i sve što je uslijedilo nakon toga bilo najveća životna kušnja. Sada na događaje u svom životu gledam kao na one prije i one poslije nesreće', kaže Malien. Prisjetila se kako je sa samo 19 godina shvatila da su joj svi planovi potpuno uništeni. 'Nije bilo lako shvatiti da ti je zdravlje ozbiljno narušeno, da moraš svakodnevno prolaziti kroz tretmane i razne zahvate samo da bi preživio', kazala je.

Danas, sedam godina kasnije, gleda na život drukčije. 'Zahvalna sam za sve što mi se događa, čak i za ono što ne izgleda dobro. Uživam u svakom detalju i iznad svega zahvaljujem Bogu', tvrdi ova mlada žena. Premda se samog trenutka nesreće ne sjeća, uvjerena je da je preživjela zbog jedne stvari. 'Bog je imao i još uvijek ima planove za moj život. On je moja pokretačka snaga', zaključuje.