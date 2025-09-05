Jurković: Smjena ravnatelja ne traži se na ulici nego kroz zakonski postupak

Reagirajući na zahtjev za smjenom ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, koje traže djelatnici, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Dražen Jurković poručuje da se smjena ravnatelja ne traži se „na ulici“, nego isključivo kroz zakonom propisan postupak. "Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske odlučno se protivi osobnim napadima i zahtjevima za smjenu ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, prim. mr. Maje Grba-Bujević, dr. med., koje je iznijela Udruga Hitna uživo 194", priopćili su iz UPUZ-a.

Ističu da javno izneseno mišljenje ili stav ne može i ne smije biti razlog za smjenui da je smjena ravnatelja ozbiljan i strogo propisan proces koji proizlazi isključivo iz zakona i Statuta Zavoda, a nikako iz javnog pritiska. Ukoliko postoji osobni animozitet iz bilo kojeg razloga, domeću, on ne može i ne smije utjecati na izbor ili razrješenje ravnatelja, a takvo postupanje stvara atmosferu linča i osobnog progona, što je potpuno neprihvatljivo i za institucije i za širu javnost.

"Podsjećamo kako je prim. mr. Maja Grba-Bujević zajedno sa svojim timom bila ključna u stvaranju i organiziranju sustava hitne medicinske službe u Hrvatskoj. Od uspostave standarda, edukacije kadrova pa do nacionalne organizacije službe – njezin doprinos je temelj današnje hitne medicine. Upravo zbog tog iskustva i kompetencija, ona je najpozvanija da i dalje vodi sustav i sudjeluje u njegovom razvoju – a ne da bude meta neutemeljenih zahtjeva za ostavkom.

Kada se govori o beneficiranom radnom stažu, nužno je otvoriti i racionalna pitanja: koliko bi takva mjera koštala zdravstveni sustav, tko bi je platio i kakav bi imala učinak na održivost proračuna? Hoće li beneficirani radni staž doista zadržati ljude u sustavu ili će oni, čim ostvare uvjete, otići? Na ta pitanja treba dati stručne i financijski utemeljene odgovore, a ne povoditi se za kratkoročnim pritiscima i populističkim porukama.

Pri tome naglašavamo – svi zaposlenici u hitnoj medicinskoj službi rade izuzetno odgovoran posao i svakodnevno spašavaju ljudske živote. Njihov doprinos društvu mora biti prepoznat i vrednovan, ali isključivo kroz zakonske procedure i održiva rješenja.

U ime svih poslodavaca u zdravstvu jasno poručujemo: odgovornost za vođenje sustava ne može se svoditi na osobne napade. Pozivamo sve udruge, sindikate i aktere u sustavu da se suzdrže od osobnih diskvalifikacija te da zajedno, u okviru institucija i zakona, nastavimo raditi na poboljšanju statusa djelatnika hitne medicine i sigurnosti pacijenata", priopćio je direktor UPUZ-a.