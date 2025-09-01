Liječnici otkrili najbizarnije seksualne ozljede zbog kojih su im ljudi dolazili na hitnu

Seks bi trebao biti izvor užitka i radosti, donoseći osjećaj postkoitalnog blaženstva – a ne razlog za posjet hitnoj službi. Ipak, povremene ozljede tijekom seksa nisu rijetkost. Manje ozljede obično se mogu zbrinuti kod kuće, ali ozbiljniji slučajevi često zahtijevaju stručnu medicinsku pomoć. ‘Kao liječnik hitne pomoći, naišao sam na širok spektar ozljeda, ali neke od najneočekivanijih i najdelikatnijih uključuju one povezane sa seksualnom aktivnošću’, rekao je dr. Jordan Wagner za HuffPost, ‘Ove ozljede mogu biti i neugodne i bolne, ali su češće nego što biste mislili’.

1. Prijelom penisa: Prijelomi penisa su rijetki, ali mogući tijekom seksualne aktivnosti ako dođe do izravne traume na penisu u erekciji. Iako penis nema kosti, ‘prijelom’ se odnosi na pucanje tunice albuginee – vanjskog omotača cjevčica (corpora cavernosa) koje se pune krvlju kako bi se postigla erekcija. Dr. Joe Whittington prisjeća se pacijenta u ranim 20-ima koji je došao na hitnu zbog sumnje na prijelom penisa.

‘Bio je to njegov prvi seksualni susret, i opisao je kako je, tijekom strastvene aktivnosti, njegov penis iskliznuo i snažno se savio o zdjeličnu kost partnerice’, rekao je Whittington, ‘Odmah je čuo pucketanje, uz oštru bol, oticanje i modrice. Dijagnoza je brzo potvrđena, a pacijent je hitno operiran kako bi se sanirala puknuta tunica albuginea’. Nakon operacije, savjetovano mu je da se suzdrži od seksualne aktivnosti te su mu propisani lijekovi protiv bolova.

Whittington naglašava važnost dobre komunikacije tijekom seksa i izbjegavanja previše agresivnih pokreta kako bi se spriječile ovakve ozljede. Ako se pojave simptomi poput ovih, bivša liječnica hitne medicine Jessica Singh ističe da je ključno potražiti hitnu medicinsku pomoć.

2. Strani predmet u rektumu: Između 2012. i 2021. godine, procijenjeno je da je oko 39.000 posjeta hitnim službama u SAD-u bilo zbog stranih predmeta zaglavljenih u rektumu. Iako postoji nekoliko razloga za rektalno umetanje stranih tijela, to se najčešće događa tijekom seksualnih aktivnosti.

Dr. Wagner navodi da je vidio različite predmete, uključujući voće, žarulje i boce s vodom, koje su pacijenti umetnuli u rektum radi seksualnog užitka. ‘Tijelo stvara negativni tlak, pa kad predmet ode predaleko, može biti uvučen’, objašnjava Wagner, ‘Da sam dobio novčić svaki put kad mi pacijent kaže da je 'pao na nešto', već bih bio u mirovini na privatnom otoku’. U nekim slučajevima, liječnici mogu ručno ukloniti te predmete, dok kompliciranije situacije zahtijevaju kirurški zahvat.

Dr. Whittington se prisjetio slučaja u kojem je sredovječni muškarac došao na hitnu zbog jake boli u trbuhu, nesposoban za obavljanje nužde. Priznao je da je tijekom analne igre umetnuo žarulju koja se zaglavila. S obzirom na delikatnost situacije, poduzete su dodatne mjere opreza kako bi žarulja bila sigurno uklonjena bez pucanja. Nakon što je predmet pažljivo uklonjen pod sedativima, pacijent je praćen zbog znakova infekcije te mu je propisana antibiotska terapija. Dr. Singh ističe da je važno odmah ukloniti rektalne strane predmete kako bi se izbjegle komplikacije poput infekcije ili perforacije crijeva. Kako bi spriječili ovakve situacije, koristite isključivo igračke dizajnirane za analnu upotrebu s proširenom bazom.

3. Dugotrajna erekcija (Prijapizam): Prijapizam je medicinski naziv za neželjenu, dugotrajnu i bolnu erekciju koja traje satima nakon seksualne stimulacije ili se javlja bez nje. Ako erekcija traje više od četiri sata, postaje hitan slučaj, jer krv može početi koagulirati, uzrokujući trajna oštećenja i nemogućnost budućih erekcija. Dr. Wagner navodi da je cilj smanjiti erekciju, što može uključivati injekcije u penis kako bi se pomoglo krvotoku, ili aspiraciju krvi. U težim slučajevima, urolog će možda morati izvesti operaciju.

4. Penis captivus: Penis captivus je stanje u kojem penis ostaje zarobljen u vagini tijekom seksa zbog snažnog stezanja vaginalnih mišića. Iako je ovo rijetka pojava kod ljudi, može se dogoditi tijekom posebno intenzivnih seksualnih odnosa. Dr. Whittington opisao je slučaj mladog para koji je stigao na hitnu nakon što su zbog grčenja vaginalnih mišića ‘zapeli zajedno’. Koristeći mišićne relaksanse i hladne obloge, liječnici su uspjeli pomoći paru da se razdvoji.

5. Genitalne infekcije uzrokovane izmetom: Genitalne infekcije mogu se pojaviti ako su posjekotine na genitalijama izložene fekalnim tvarima tijekom seksa, što može dovesti do bakterijskih infekcija, najčešće uzrokovanih E. coli. Ove infekcije se obično liječe antibioticima, no u nekim slučajevima može biti potrebna hospitalizacija. Dr. Wagner naglašava važnost dobre higijene tijekom seksualnih aktivnosti kako bi se spriječile ove infekcije. Ako prelazite s analnog na vaginalni seks, promijenite kondom i temeljito operite genitalije kako biste izbjegli prijenos bakterija.

