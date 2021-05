Josipa Rimac Štromaru: Ignoriraš me i zanemaruješ nerazvijene krajeve i stare drugove; Štromar: Daj se smiri!

Zvanje i pritisci na ministre te čelne ljude raznih institucija, bili su "posao" Josipe Rimac, koja je to radila, kažu istražitelji, od jutra do navečer, a sve kako bi pomogla svom dugogodišnjem prijatelju Milenku Bašiću. Kojeg ona poznaje 10-ak godina, a još 2015., kako su utvrdili istražitelji, u jednom je telefonskom razgovoru spomenula Bašića te ga je opisala kao osobu koja ima vjetropark te koja joj "mora vratiti jer mu je puno pomogla".

Nadalje, ona se zbog toga vjetroparka, koji se sada našao na meti USKOK-a jer je u svibnju lani nad Josipom Rimac, Bašićem te još desetak osoba pokrenuta istraga koja je do sada tri puta proširivana, s Bašićem i njegovim direktorom Draganom Stipićem nalazi jednom tjedno, a s njima svakodnevno komunicira. Osim toga, Bašić ju je zvao da dođe raditi u njegovu tvrtku, što je ona odbila, no nekim je sugovornicima pričala kako će kod njega raditi nakon što završi političku karijeru, jer joj je "ovako dobro s njima, a formalno nigdje nije"

Naravno, ne radi ona to što radi, kako se sumnja, za lijepe oči, već joj Bašić te usluge, tvrdi USKOK, plaća najmanje 40.000 kuna mjesečno. USKOK to zaključuje iz njezine konverzacije u ožujku 2020. s jednim njezinim prijateljom koji joj je prethodno posudio 40.000 kuna. No njegova majka želi na ljetovanje, pa njemu treba taj novac i pita Josipu Rimac, može li mu ga i kada vratiti, a ona mu odgovara:

- Ljube, kako Milenko nije dolazio ovamo dva tjedna, nije izvršio prema meni...

Osim toga, Bašić ju je za njezine usluge "nagradio" jedrenjem koje je on platio, a s druge strane Josipa Rimac svoje "usluge" zna naplatiti i na konkretniji način, pa ga je tako u listopadu 2018. tražila neutvrđeni novčani iznos "jer u petak dolje ima izbore za mladež HDZ-a, a ovih dana imaju veća druženja i to se treba posložiti"

Nekadašnja HDZ-ova kninska kraljica nije nimalo suptilna u svojim metodama pomaganja Bašiću, o čemu je svjedoči njezina komunikacija s Predragom Štromarom. Štromar je samo jedan u nizu ministara koji se našao na meti Josipe Rimac te kojeg ona učestalo zove i traži ga da pomogne Bašiću. Od ministra graditeljstva i prostornog uređenja Josipa Rimac traži sastanak radi uporabne dozvole za Bašićev vjetropark. No Štromar joj kaže da je taj njihov zahtjev potpuno prazan i da očekuju da investitor popuni zahtjev odnosno dostavi svu potrebnu dokumentaciju. No Josipa Romac ne odustaje pa ga danima zove.

- Na tehničkom pregledu treba objediniti sve tri faze... Ti mene ignoriraš i zanemaruješ nerazvijene krajeve i stare drugove - kaže ona Štromaru. Kako ga neprestano zove, on joj poručuje: Daj se smiri!, na što mu ona odgovara:

- Samo me ti možeš smiriti....

- Dajmo vremena za procedure i kompletnu dokumentaciju jer ne dozvoljavam da se išta napravi bez zakonske procedure - odgovara joj Štromar.

Da je Josipa Rimac u svojoj komunikaciji bili naporna kazali su i Tamara Perko, predsjednica uprave HBOR-a i Tomislav Vuić, predsjednik uprave HPB-a. Njih su dvoje istražiteljima opisali kako su ih Josipa Rimac i Gabrijela Žalac stalno zvale.

- Radile su na mene intenzivni pritisak zbog čega sam bila u neugodnoj situaciji da prihvatim njihove zahtjeve koji su zapravo bili zahtjevi klijenta i nisu bili u skladu sa stajalištem HBOR-a. Zbog toga mi je komunikacija s Josipom Rimac i Gabrijelom Žalac bila naporna i neugodna jer nisam željela odstupiti od svog stava niti odobriti nešto mimo bankarske prakse - kazala je Tamara Peko.

Vuić je pak naveo kako ga je Josipa Rimac učestalo kontaktirala, otvoreno tražeći da se C.E.M.P- u da kredit od 30 milijuna eura, iako je maksimalni bankin limit bio 10 milijuna eura. Bašićeva tvrtka je na koncu dobila dva kredita u ukupnom iznosu od 15 milijuna eura uz namjenski garantni depozit od 5 milijuna eura. No Bašić je na jednom sastanku od Vuića tražio kredit od 50 milijuna eura, navevši "da će mu se to isplatiti" što je Vuić odbio učiniti.

- Josipa Rimac me zvala, dolazila u moj ured, ponekad sama, ponekad s Bašićem. Tražila je da se Bašiću smanje uvjeti osiguranja, tražila je da se cijeli postupak isplate ubrza, a tražila je i nakon što je kredit odobren da potpisnici ne moraju nužno doći na potpisivanje. Meni su ti kontakti i razgovori s njom već postajali naporni ali zadržao sam pristojnu komunikaciju. Ona mi je otvoreno rekla i da nakon završetaka političke karijere namjerava raditi za C.E.M.P - kazao je Vuić.

