INTERVJU: DOC. ANA JELAKOVIĆ

Još nemamo nacionalni program za prvi uzrok smrti – arterijsku hipertenziju

Autor
Romana Kovačević Barišić
12.08.2025.
u 22:05

Predsjednica novoosnovanog Društva za zdravo vaskularno starenje Hrvatskog liječničkog zbora o najvećoj javnozdravstvenoj akciji – Lov na tihog ubojicu, kojom se terenskim radom nastoji doprijeti do zdravstveno ugroženih stanovnika u svakom kutku zemlje

Medicinski kongresi obično se održavaju u dvoranama skupih hotela u urbanim središtima, no nedavno je jedan održan u malom slavonskom selu nadomak hrastove šume, usred žitnih polja u vrijeme žetve pa je opravdano nazvan Posve drugačiji kongres. U suradnji s Općinom Bebrina i uz podršku brojnih inozemnih i domaćih stručnih društava, organizirala ga je Hrvatska liga za hipertenziju, koja vodi najveću javnozdravstvenu akciju – Lov na tihog ubojicu. U Bebrini je bilo riječi o posljednjim znanstveno utemeljenim spoznajama o eriopatogenezi i liječenju kardio-reno-neuro-metaboličkih bolesti koje su mahom posljedica nezdravog života, te o metodama koje su nedavno uvrštene u relevantne smjernice, kao što je mindfulness, joga i razne vrste meditacije koje uključuju muzikoterapiju, zvukoterapiju i tzv. šumsku kupku.

Ključne riječi
Ana Jelaković intervju

