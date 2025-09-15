Još jedna članica NATO-a traži istragu zbog ruskih dronova: Upali su i u njihov zračni prostor?

Litvanski parlament suočava se s pozivima za hitnu istragu o mogućem upadu ruskih dronova u zračni prostor zemlje 10. rujna, iste noći kada je Poljska zabilježila višestruka kršenja svog zračnog prostora. Oporbeni zastupnik Saulius Skvernelis, bivši premijer i vođa stranke Demokrati "Za Litvu", zatražio je od Odbora za nacionalnu sigurnost i obranu Seimasa (NSGK) da "što prije" ispita incident, upozoravajući na moguće zataškavanje informacija od strane Ministarstva nacionalne obrane. Prema izvješću njemačkog lista Bild, dva neidentificirana leteća objekta ušla su u litavski zračni prostor oko 10 sati ujutro 10. rujna. Litavski mediji prenijeli su tvrdnju, pozivajući se na NATO-ove izvore, no litavske oružane snage izjavile su da NATO-ovi zrakoplovi za zračno nadziranje nisu otkrili nikakve ciljeve na radarima niti vizualno, te je misija otkazana. Ministrica obrane Dovilė Šakalienė potvrdila je da "nikakvi objekti nisu zabilježeni" nakon temeljitih provjera. Skvernelis je izrazio zabrinutost da Ministarstvo obrane možda ograničava informacije koje oružane snage smiju objaviti, nazvavši svako potencijalno zataškavanje "neprihvatljivim". Pozvao je na parlamentarnu kontrolu kako bi se osigurala transparentnost, posebice u svjetlu pojačanih napetosti na istočnom krilu NATO-a.

Istovremeno, Poljska je izvijestila da je tijekom ruskog noćnog napada na Ukrajinu 9. i 10. rujna najmanje 19 dronova prešlo njezin zračni prostor. Poljski i saveznički zrakoplovi oborili su nekoliko dronova, a ostaci su pronađeni na 17 lokacija u pet vojvodstava, najviše u regiji Lublina. Varšava je 13. rujna dodatno podigla zrakoplove i privremeno zatvorila zračnu luku u Lublinu zbog daljnjih prijetnji s druge strane granice. Kao odgovor na ove incidente, NATO je pokrenuo operaciju 'Istočni stražar' kako bi ojačao zračnu, pomorsku i kopnenu obranu duž istočnog boka Saveza, od Baltika do Crnog mora. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da operacija ima za cilj povećati sigurnost nakon kršenja poljskog zračnog prostora. Savezničke snage iz Pariza, Kopenhagena, Berlina i Londona obećale su dodatne zrakoplove i resurse, dok je vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Alexus G. Grynkewich, naglasio fokus na prilagodljivom raspoređivanju, piše EU Today.

Litva se ovog ljeta već suočila s nekoliko incidenata povezanih s dronovima. U kolovozu su uvedena pooštrena ograničenja duž granice s Bjelorusijom nakon što su dronovi ruske proizvodnje "Gerbera" preletjeli i srušili se na njihovo tlo. Vlasti su zatražile dodatnu NATO-vu podršku za protuzračnu obranu i uložile napore u nadogradnju sustava za detekciju bespilotnih letjelica. Ministrica Šakalienė ustvrdila je da Litva 10. rujna nije zabilježila nikakve upade, ističući rutinski odgovor zračnih snaga. Njezin ured naglasio je da NATO i litavske snage nastavljaju s redovitim nadzorom i da će djelovati na svaki potvrđeni upad. Skvernelisov zahtjev za parlamentarnom istragom odražava širu zabrinutost javnosti i oporbe za transparentnošću u pitanjima nacionalne sigurnosti. Dok napetosti na istočnom krilu NATO-a rastu, očekuje se da će istraga NSGK-a razjasniti jesu li informacije o incidentu 10. rujna bile pravovremeno i potpuno objavljene. Litva, zajedno s drugim baltičkim zemljama i Poljskom, nastavlja jačati svoju obrambenu spremnost u suradnji s NATO-om, dok se regija suočava s povećanim rizicima od ruskih provokacija.