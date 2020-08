Jeziv zločin potresao Teksas: U automobilu pronašli tijela cijele obitelji, otkriveni počinitelji

Vojnik Jared Esquibel Harless i njegova supruga odgovorni su za ubojstvo svoje četvero male djece, vjeruju američke vlasti. Dvojac je također počinio i samoubojstvo. Sve se dogodilo prije dva mjeseca kada je policija pronašla cijelu obitelj Harless beživotnu na stražnjem sjedalu njihova SUV-a. Tada su vjerovali da je za smrt odgovoran samo 38-godišnji otac, donosi Daily Mail.

Poručnik Jesse Salame rekao je da je Harlessu pomogla supruga, 36-godišnja Sheryll Ann, i da su se zajedno urotili u zločinu i samoubojstvu. Obdukcija je pokazala da je obitelj umrla od trovanja ugljičnim monoksidom.

Poručnik Salame priznao je za San Antonio Express-News da službeni motiv i dalje nije utvrđen, ali je nabrojao nekoliko mogućih uzroka.

Kombinacija životnog stresa koji je pogoršan problemima mentalnog zdravlja i stresa zbog djece s posebnim potrebama, bili su ključni čimbenici u samoubojstvu. Vlasti su identificirale djecu, no ne znaju koje je od četvero djece bilo ono s posebnim potrebama.

