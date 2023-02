Tragedija u SAD-u: Žena udavila svoje troje djece, navodno je patila od postporođajne depresije

Suprug medicinske sestre koja je prošloga tjedna usmrtila njihovo troje djece u Massachusettsu, a potom pokušala usmrtiti i sebe, zatražio je od javnosti da joj oproste jer je i on to učinio, navodeći kako njegova supruga vodi tešku borbu s nekom bolesti, no nije pojasnio o čemu se točno radi. Suprug Patrick Clancy objavio je u subotu izjavu u kojoj je opisao kako se radilo o velikodušnoj i brižnoj osobi koja je marila za sve oko sebe.

''Molim vas da smognete snage i oprostite Lindsay, kao što ja jesam. Prava Lindsey je bila jako brižna i pažljiva prema svima oko sebe - meni, našoj djeci, obitelji, prijateljima i njenim pacijentima. Sve što trenutno tražim od nje je da nekako pronađe mir'', objavio je suprug Patrick, prenosi NBC News.

Patila od postporođajne depresije?

Osim toga, opisao je kako je njihov brak bio ''prekrasan, a rastao je kako je njeno stanje bilo sve gore''.

''Bio sam jako ponosan što sam bio njen suprug kao što sam i bio ponosan biti otac, a osjećao sam se jako sretnim što sam je imao u svom životu. Voljela je biti medicinska sestra, ali ništa nije odgovaralo njezinoj intenzivnoj ljubavi prema našoj djeci i predanosti majci. To je bilo sve što je ikada željela. Njezina me strast naučila kako biti bolji otac'', dodao je, no u dijelu izjave gdje se spominje njeno ''stanje'' nije specificirano.

Izvori za NBC10 Boston tvrde kako je Clancy patila od postporođajne depresije, no članovi obitelji nisu komentirali je li isto imala problema sa psihozom. Navodno je i na društvenim mrežama pričala o svojim teškoćama s tjeskobom nakon rođenja trećeg djeteta.

Inače, vlasti su u srijedu izdale nalog za uhićenje Lindsey Clancy zbog optužnica za ubojstvo, davljenje i napad smrtonosnim oružjem, nakon što je u javnost izašla vijest kako je Clancy usmrtila svoju 5-godišnju kćer Coru, 3-godišnjeg sina Dawsona te 8-mjesečnog Callana. Clancy se trenutno nalazi u bolnici nakon što je pokušala izvesti samoubojstvo.

Ranije je predstavnik bolnice u Massachusettsu kazao kako je Lindsey Clancy bila zaposlenica njihove bolnice, navodeći kako je bolnica bila ''šokirana i ožalošćena kada je doznaala ovu nezamislivu tragediju''.

Suprug pozvao službe

Policija je objavila kako je suprug Lindsey prvi pozvao hitne službe prošloga utorka, a dolaskom u kuću u predgrađu Bostona, hitne su službe tamo zatekle troje djece u nesvjesnom stanju s ''očitim znakovima teških povreda''.

''Prvi podaci pokazuju da su djeca bila udavljena'', kazali su iz policije te dodali kako su stariji sin i kćer proglašeni mrtvima pri dolasku u bolnicu, dok je 8-godišnji sin prebačen u bolnicu Bostonu gdje je preminuo u petak.

''Neprestano se podsjećam na njih i uz malo sna što uspijem, stalno ih sanjam. Svaki roditelj zna da je nemoguće razumjeti koliko ćeš voljeti svoju djecu dok ih ne dobiješ. Isto vrijedi i za razumijevanje razaranja da sam ih izgubio Cora, Dawson i Callan bili su srž mog života i potpuno sam izgubljen bez njih'', kazao je otac Patrick u izjavi.

''Moja obitelj bila je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila'', dodao je.

