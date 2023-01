Njemica na Instagramu pronašla 'dvojnicu', zatim ju ubila da lažira svoju smrt

Njemica iračkog podrijetla na Instagramu je pronašla i potom ubila ženu koja joj je ličila kako bi lažirala vlastitu smrt, smatraju tužitelji u Bavarskoj. Kada su prošlog kolovoza pronašli krvavo tijelo mlade žene u parkiranom automobilu u Ingolstadtu na jugu Njemačke, izvještaji su identificirali žrtvu kao 23-godišnju Sharaban K., kozmetičarku iračkih korijena iz Münchena. Iako su članovi obitelji potvrdili kako se radi o Sharaban, obdukcija je potaknula pitanja o njenom identitetu.

Na kraju je ustanovljeno da je žrtva Khadidja O. (23), alžirska blogerica iz Heilbronna u susjednoj državi Baden-Württemberg. Naime, obje žene imale su dugu, ravnu crnu kosu, sličan ten, a "nevjerojatnoj sličnosti" doprinijela je i izražena šminka koju su obje nosile, zbog čega je njemački tisak ovaj slučaj prozvao "ubojstvom dvojnika", piše the Guardian.

Sharaban je još u kolovozu zadržana u pritvoru bavarske policije uz 23-godišnjeg Kosovara Sheqira K., no vlasti nisu javno nagađale o motivu sve do ovoga tjedna. "Istrage su nas dovele do pretpostavke da je optužena htjela nestati zbog obiteljske svađe i zbog toga lažirati vlastitu smrt", rekla je u ponedjeljak ujutro Veronika Grieser iz državnog tužiteljstva u Ingolstadtu.

U policiji smatraju kako je Sharaban, koja je djelovala na društvenim mrežama pod brojnim aliasima, u tjednu prije ubojstva kontaktirala nekoliko žena koje su joj bile slične. Pokušala je žene navesti na sastanak raznim obećanjima, u čemu nije bila uspješna sve dok se nije javila Khadidji.

Njemački listovi pišu da je Sharaban Khadidji ponudila sastanak vezan za ponudu kozmetike. Sheqir i Sharaban navodno su je pokupili automobilom na dan ubojstva te u šumi između Heilbronna i Ingolstadta naveli da izađe iz automobila, nakon čega su je izboli do smrti. "Oružje kojim je počinjeno ubojstvo nije pronađeno, no dokazi su brojni" rekao je glasnogovornik policije Andreas Aichele za tabloid Bild. “Žrtva je ubijena s više od 50 uboda nožem, lice joj je bilo potpuno unakaženo.”

Tužitelji tvrde da je par zatim podigao žrtvu na stražnje sjedalo svog Mercedesa i odvezao se u Ingolstadt, gdje su parkirali u mirnoj stambenoj četvrti uz obalu Dunava. Automobil su otkrili Sharabanini roditelji malo prije ponoći 16. kolovoza 2022. Iako su istrage u tijeku i još treba ispitati svjedoke, nalozi za uhićenje Sheqira K. i Sharaban K. izdani su 26. i 27. siječnja, rekao je glasnogovornik tužitelja u Ingolstadtu. Ako budu osuđeni, oboje čeka doživotna robija.

"Ovakav slučaj ne dobijete svaki dan, pogotovo s tako spektakularnim obratom", rekao je Aichele za Bild. "Na dan kada smo pronašli tijelo nije bilo ničega što bi nas moglo pripremiti za ovakav razvoj događaja."