Jelenića šefica želi maknuti iz DORH-a jer je bio u masonima

Upravni sud u Zagrebu, a ne Vrhovni sud treba odlučiti o valjanosti odluke tročlanog vijeća o privremenom udaljenju od obavljanja dužnosti zamjenika glavne državne odvjetnice Dražena Jelenića, bivšeg GDO-a, koji je za suspenzije na pola plaće. Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek inicirala je stegovni postupak tražeći Jelenićevo razrješenje jer da se, u vezi s članstvom u udrugama masona, ponašao protivno Etičkom kodeksu nanoseći štetu ugledu Državnog odvjetništva i zaslužio najstrožu stegovnu mjeru.

U tom slučaju predviđeno je da ga se “može” privremeno udaljiti, što znači i da ne mora, ali tročlano vijeće – Darko Klier, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević i Snježana Frković – odlučilo je da je suspenzija opravdana jer bi Jelenićevo daljnje obavljanje dužnosti dovelo u pitanje uredno funkcioniranje DORH-a kao neovisnog pravosudnog tijela.

Vrhovni sudac Damir Kos odbacio je žalbu na suspenziju jer je VS nadležan samo kad se radi o suspenziji u stegovnom postupku, ali u Jelenićevu slučaju mjera je donesena prije nego što je odlučeno o pokretanju stegovnog postupka pa se tada može voditi upravni spor. Iako, da je mjera donesena nekoliko dana kasnije u stegovnom postupku, onda bi VS bio nadležan i sudac bi o žalbi morao odlučiti u roku od osam dana!? Pitanje je može li se upravni spor uopće i okončati prije završetka stegovnog postupka.

Članstvo nije prešutio

Odvjetnica Alaburić u žalbi tvrdi da GDO uopće nije “ovlašteni predlagatelj” kad se bivšem GDO-u stavlja na teret počinjenje stegovnog djela. Jelenić je članom udruge “Veliki Orijent Hrvatske” bio od 18. ožujka do 13. listopada 2018. Od travnja te godine, kad je imenovan GDO-om, nije sudjelovao u radu udruge, a prije toga jednom. Kad je istupio iz udruge, nije postao članom druge udruge slobodnih zidara i o tomu je lani 10. prosinca izvijestio Hrvoj Šipek. I sam je mislio da je možda formalni osnivač i član iako nije plaćao članarinu, ali je naknadno doznao da ipak nije. Hrvatski sabor razriješio ga je na osobni zahtjev. I tada je istaknuo da se u radu vodio isključivo Ustavom i zakonima RH čuvajući neovisnost državnog odvjetništva. Ali, zbog insinuacija zaključio je kako je jedino moralno i odgovorno od njega da podnese ostavku kako se to opterećenje ne bi prenosilo na državno odvjetništvo.

Odvjetnica Alaburić prigovara Vijeću i što mu nije omogućilo da se očituje o privremenom udaljenju, već su odlučili, a da ga nisu obavijestili ni o stegovnom postupku. Stoga nije imao prigodu upozoriti na, kako se obrazlaže, netočnosti u zahtjevu GDO-a, a naročito da je od sredine listopada član “druge neimenovane udruge slobodnih zidara” pa i nakon što je 28. veljače 2020. razriješen dužnosti GDO-a. Netočno je i da je znao da je takvo članstvo protivno Etičkom kodeksu jer se očitovao da se u tom slučaju uopće ne bi učlanio. Članstvo nije “prešutio” jer bi to značilo da je propisana obveza ili da je protupravno uskratio odgovor, a što nije slučaj.

Prigovara i što GDO predlaže suspenziju zbog “izigravanja povjerenja kolega” i jer “i danas štiti identitet članova udruga” slobodnih zidara pa stoga njegov daljnji rad nije moguć. Kako to, čudi se Alaburić u žalbi, jer nakon što je javno rekao da je bio član udruge “Veliki Orijent Hrvatske” 14 mjeseci obavljao je poslove zamjenika GDO-a, bio na sjednicama Kolegija i odjela DORH-a i ništa se nije dogodilo što bi opravdalo tvrdnju da “njegov daljnji rad više nije moguć”.

Četiri dana prije podnošenja zahtjeva za stegovnim postupkom GDO je ovlastila Jelenića da umjesto nje sudjeluje na međunarodnoj konferenciji, a na dan podnošenja zahtjeva uputila mu je poziv na sjednicu Kolegija o godišnjem rasporedu poslova, na kojoj su mu dodijeljeni zadaci u Kaznenom odjelu, ističe Alaburić. Dodaje i da je udruga čiji je bio član legalno registrirana i pod javnim nadzorom, i nije predviđen nikakav postupak u kojem bi Jelenić morao otkriti identitet članova udruga.

Pravo koje jamči Ustav

Vijeću se zamjera da nisu obrazložili odluku i da su prekoračili svoje ovlasti jer su uzeli u obzir “pogibeljnost i trajnost (Jelenićeva) ponašanja na temelju činjenica koje tvore osnovanu sumnju po ocjeni ovlaštenog podnositelja” i “poglavito štetu ugledu državnog odvjetništva počinjenjem stegovnog djela koje mu se u podnesenom zahtjevu stavlja na teret“. Suspenziju su odredili jer drže da je “razmjerna i opravdana, budući da bi, uz već istaknutu znakovitu težinu terećenog stegovnog djela, daljnje obavljanje državnoodvjetničke dužnosti zamjenika... dovelo u pitanje uredno funkcioniranje DORH-a kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela“.

To se ne može razborito protumačiti nikako drugačije nego kao prejudiciranje jer i prije rasprave o meritumu navodi se da je šteta ugledu državnog odvjetništva počinjena i to “počinjenjem stegovnog djela ... koje mu se stavlja na teret”, pa je stoga traženo i izuzeće članova vijeća.. Državnim odvjetnicima nije zabranjeno članstvo u udrugama. To je i pravo koje jamči Ustav. Ne postoji ni jedan propis, presuda, mišljenje ili preporuka tijela javne vlasti temeljem koje je Jelenić mogao zaključiti da je članstvo u udruzi slobodnih zidara nespojivo s državnoodvjetničkom dužnošću.

>> Pogledajte i ovaj video - Ljerka Mintas Hodak: 'Nije mi žao kada me pitaju za kćer jer to znači da je još živa u sjećanjima ljudi i to mi je jako drago'