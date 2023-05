Jelenić se vratio na posao: 'Tužiteljstvo je moj život'

Dvije je godine bio suspendiran, a sada se Dražen Jelenić vratio na posao nakon odluke Vrhovnog suda, a na koncu i Državnoodvjetničkog vijeća, gdje je zaključeno da nije stegovno odgovoran. Bivši glavni državni odvjetnik bio je udaljen s posla zbog afere Mason.

- Gledajte, mislim da je bilo pitanje vremena, da stvari dođu na svoje, kao što sam znao da će biti od početka - rekao je Jelenić za N1.

No, glavna državna odvjetnica uložila je žalbu na Jelenićev povratak, a on kaže kako je to njeno pravo. - To je njeno pravo, ona misli da je njeno pravo. Prema odluci Vrhovnog suda da i ne bi bilo, ali vidjet ćemo - rekao je Jelenić.

Rekao je i kako se veseli povratku na posao te da je 'tužilaštvo njegov život'. Što se tiče otkaza Vanji Marušić kaže kako jedva čeka vidjeti je nakon dvije godine i razgovarati s njom.