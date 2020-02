Jelenić potvrdio da je član masonske lože, tvrdi da je Gabrić pokušao utjecati na postupak

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić potvrdio je da je bio član masonske lože Veliki Orijent Hrvatske, no istaknuo je kako je on napustio udrugu koju vodi Nikica Gabrić još u listopadu 2018. godine.

- Mogu potvrditi da sam početkom ožujka 2018. godine pozvan pristupiti udruzi koja se bavi slobodnim zidarstvom, tzv. masonima odnosno udruzi građana Veliki Orijent Hrvatske. Nakon što sam sredinom ožujka 2018. godine primljen u tu udrugu, kojoj tada na čelu nije bio Nikica Gabrić, sudjelovao sam na još jednom sastanku članova", odgovorio je Dražen Jelenić, glavni državni odvjetnik, Dnevniku na upit je li točno da je član masonske lože, što je objavio tjednik Nacional.

On je naveo da je u listopadu 2018. godine, zajedno s još nekolicinom članova, napustio udrugu kojom rukovodi Nikica Gabrić. Jelenić je naveo kako su ti članovi osnovali istovrsnu udrugu, čiji je on danas član.

- Od kraja ožujka 2018. godine pa do danas, zbog brojnih poslovnih obveza ni na koji način ne sudjelujem niti u radu udruge Nikice Gabrića iz koje sam istupio, a niti u radu novoosnovane istovrsne udruge - kaže Jelenić.

Predmet pokušej iznude

Jelenić se osvrnuo i na predmet pokušaja iznude prema kojem su Nikicu Garbića pokušali iznuditi zbog njegova članstva u masonima. Državni odvjetnik kazao je da je informaciju o tome dobio od svog zamjenika Mladena Bajića "koji je kao prijatelj oštećenika Nikice Gabrića zaprimio njegovu dojavu o počinjenju kaznenog djela iznude na njegovu štetu".

- Radi nužnosti osiguranja žurnog postupanja, jer je to iz dojave tako proizlazilo, tijekom vikenda sam s nadležnim državnim odvjetnikom dogovorio dolazak oštećenika u službu dežurstva tog državnog odvjetništva, obavio kratak razgovor s oštećenikom u kojem mi je on potvrdio sumnju na počinjenje kaznenog djela te je potom nadležno državno odvjetništvo nastavilo svoje postupanje zaprimanjem formalne kaznene prijave i poduzimanjem drugih radnji za koje je nadležno- kaže Jelenić.

On je naveo za Dnevnik.hr da je tijekom predistražne faze postupka, a s obzirom na to da je oštećenik, bilo izravno preko njega, bilo putem nadležnog državnog odvjetnika, "pokušavao utjecati na njegov tijek (iz njemu znanih motiva)", što Jelenić, kaže, nikako nije mogao dopustiti "zbog očuvanja zakonitosti postupanja", suglasio se s nadležnim državnim odvjetnikom da se ne poduzimanju mjere radi zabrane izlaženja časopisa, jer ne postoji za to zakonski osnove.

Odluka policije

Kako je istaknuo, on je zatražio da se i u tom predmetu, kao i u svakom drugom, postupa jedino i isključivo temeljem zakona, odnosno da se primjena posebnih dokaznih radnji ne proširuje na osobe za koje ne postoje nikakve sumnje da sudjeluju u tom ili nekom drugom povezanom kaznenom djelu, te da se ne predlaže istražni zatvor ukoliko za to ne postoje zakonski osnovi.

Dražen Jelenić je naveo kako je odluka o uhićenju osumnjičenika isključiva odluka policije, na koju državni odvjetnik niti smije niti može utjecati. Istaknuo je kako nije utjecao na utjecao na rad nadležnog državnog odvjetništva u ovom kaznenom predmetu kako se to ukazuje u članku tjednika Nacional.

- Navedeni predmet nije u nadležnosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i meni, kao Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske, cilj je da se sve radnje u ovom, i svakom drugom predmetu, poduzmu i provedu sukladno zakonu, a što čini svaki državnoodvjetnički dužnosnik i službenik. Ujedno, svi prikupljeni dokazi tijekom istrage bit će dostupni obrani, a ukoliko dođe do podizanja optužnice, i sudu i javnosti tijekom rasprave - kaže Jelenić.

