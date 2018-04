Jelenić položio prisegu: 'Prijetnje su sastavni dio dužnosti'

Nekoliko sati nakon što ga je Sabor imenovao, Dražen Jelenić prisegnuo je ispred predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića te time preuzeo dužnost glavnog državnog odvjetnika na četiri godine. Jelenić se, kaže, cijeli život pripremao za ovu dužnost.

- To što danas prisežem na dužnost glavnog državnog odvjetnika RH smatram iznimnom privilegijom jer rad u državnom odvjetništvu doista je prilika za stvaranje boljeg društva, a to svima nama treba u konačnici biti cilj. Osobno ću na toj čelnoj dužnosti upotrijebiti sve svoje profesionalne i osobne kapacitete i usmjeriti ih na to da cijela državnoodvjetnička organizacija ostvari svoje nelake zadaće na najučinkovitiji način te na dobrobit svih hrvatskih građana – kazao je Jelenić te dodao kako su za to važne i sljedeće pretpostavke - uz odgovarajući zakonodavni okvir, kvalitetne i dostatne ljude, povjerenje u njihov rad i podrška njihovom radu.

Nakon polaganja prisege čestitao mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković te mu zaželio puno uspjeha u obavljanju te odgovorne dužnosti. Usput je i na svemu dosad učinjenom zahvalio i dosadašnjem glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu, koji je također bio na prisegi.

Nakon prisege Jelenić se osvrnuo na sve što ga čeka na novoj dužnosti, posebice na potencijalne prijetnje koje je dobivao i njegov prethodnik Dinko Cvitan koji je neki dan kazao da je štićena osoba jer je naručeno njegovo ubojstvo iz dva izvora.

- Prijetnje su sastavni dio dužnosti koju sam preuzeo, jedno je znati nešto o tome načelno i promišljati da bi se to moglo i meni desiti, a drugo je kad vam se tako nešto stvarno i dogodi. Prisežući danas i preuzimajući dužnost u četvrtak pristajete i na stvari koje nisu ugodne, svjestan sam toga da će mi se život promijeniti, ali odričem se tih nekih privilegija za jednu drugu privilegiju, a to je zajedno sa svojim kolegama činiti dobro za građane ove zemlje – poručio je Jelenić.