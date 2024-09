Jedna se zabila u policijsko vozilo, drugi sletio s kolnika, zabio se u vozila na parkiralištu pa betonski zid, treći vozio unatrag pa pomeo aute i stupiće...

Ako piješ ne vozi. Papagajski ponavlja policija. No vozači usprkos tome i dalje sjedaju pijani za volan. Voze prebrzo. Telefoniraju dok voze. Upravljaju vozilima prije položenog vozačkog ispita... Kako ta vozačka neodgovornost izgleda u praksi, vidi se iz par primjera o kojima je izvijestila zagrebačka policija. Pa krenimo redom.

Žena (48) 21. rujna u 3.30 s 1.01 promila alkohola u krvi upravljala je vozilom i kretala se zapadnom kolničkom trakom Ulice Sveti Duh. Kada je došla do križanja s Ilicom, nije prilagodila brzinu uvjetima na cesti pa se nije zaustavila na vrijeme te je naletjela na stražnji dio službenog policijskog vozila. Policijski automobil bio je zaustavljen jer je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a vozačica je uhićena te je odvedena sucu za prekršaje. Kažnjena je novčanom kaznom od 950 eura, a izrečena joj je i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od mjesec dana.

Koji sat ranije, u 1.45 u Ulici Vjekoslava Heinzela kod kućnog broja 98, u policijskoj kontroli zaustavljen je 36-godišnjak koji je vozilom upravljao s 1,89 promila. Uhićen je i odveden prvo na otrježnjenje, a zatim sucu za prekršaje koji ga je novčano kaznio s 1320 eura te zabranom upravljanja vozilom u trajanju od mjesec dana. Dobio je i šest negativnih bodova.

A što tek reći za 47-godišnjaka koji je 22. rujna u 00.25 upravljao vozilom s 1,79 promila te je sletio s kolnika, udario u teretni, pa osobni automobil te na koncu u betonski zid. Dogodilo se to na križanju Petrove i Zajčeve ulice, kada je 47-godišnjak zbog brzine izgubio kontrolu nad vozilom. Nakon što je sletio s konika, udario je u teretni automobil parkiran na parkiralištu, zatim u automobil, također parkiran na parkiralištu, nakon čega se nastavio kretati nogostupom, prije no što je udario u betonski zid dvorišne ograde u Petrovoj 35 A. Nakon što je alkotestiran, uhićen je, a kada se otrijeznio i on je doveden pred suca za prekršaje. Kažnjen je s 2260 eura te zabranom upravljanja vozilom mjesec dana. I dobio je šest negativnih bodova.

Među svim navedenim pijanim vozačima koje je zagrebačka policija uhvatila, rekorder je ipak bio 32-godišnjak koji je 21. rujna u 18.10 s 2,11 promila upravljao vozilom Ulicom Obalom 8. svibnja 1945. Kretao se u smjeru zapada, a kada je došao do stupa javne rasvjete istočno od Mosta slobode zaustavio je vozilo pa se neoprezno počeo voziti unatrag. I onda je stražnjim dijelom vozila naletio na osobni automobil zagrebačkih oznaka koji je bio parkiran. Nakon što je udario u vozilo, nastavio se voziti unatrag pa je udario u drugo parkirano vozio. No to ga nije zaustavilo već se nastavio voziti, ovaj put unaprijed, dok nije prešao na travnatu površinu i naletio na drvene stupiće. On je nakon uhićenja i dovođenja pred suca za prekršaje, kažnjen s 1630 eura i zabranom upravljana vozilom u trajanju od tri mjeseca.

A vozačica (48) koja je zaustavljena 21. rujna oko 15 sati u Ulici Ivane Brlić Mažuranić nije bila alkoholizirana, no nije bila vezana i vozila je neregistrirano vozilo. I to bez položenog vozačkog ispita. Uz to je utvrđeno da nije imala ni prometnu dozvolu vozila ni osobnu iskaznicu. I ona je odvedena pred suca za prekršaje koji ju je uvjetno kaznio sa 60 dana zatvora uz rok kušnje od godinu dana.

