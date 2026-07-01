Bijesna gomila zapalila centar za liječenje ebole: Pobjegli zaraženi pacijenti, ubijen policajac

Bijesni prosvjednici zapalili su centar za liječenje ebole u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, usmrtivši jednog policajca i ozlijedivši dvije osobe, rekli su dužnosnici. Nekoliko pacijenata zaraženih ebolom, zajedno s osobama koje pokazuju simptome smrtonosnog virusa, pobjeglo je iz centra za liječenje u selu Bafwabango u provinciji Ituri, rekao je Joseph Pemamakuwe, glavni zdravstveni dužnosnik lokalnog zdravstvenog okruga, agenciji dpa. Skupina ljutitih mladića pokušala je spriječiti sigurno pokapanje osobe za koju se sumnjalo da je bila zaražena ebolom, unatoč tome što je obitelj već dala pristanak, komentirao je Pemamakuwe. "Sve je spaljeno", rekao je Pemamakuwe. "Operacije još nisu nastavljene jer osoblje još uvijek strahuje za svoju sigurnost."

Gotovo 400 smrtnih slučajeva potvrđeno zbog zaraze ebolom



Virus ebole nastavlja se širiti diljem istočnog Konga dok nepovjerenje lokalnih zajednica otežava napore u suzbijanju epidemije. Zdravstveni radnici bili su napadnuti zahvaljujući strahu, glasinama i praznovjerju koji okružuju bolest. Tradicionalne prakse pokapanja, koje uključuju bliski kontakt s preminulim, ostaju glavni izvor prijenosa bolesti. Od travnja je u ovoj epidemiji umrlo najmanje 399 osoba, prema najnovijim službenim podacima. Vlasti su laboratorijskim testiranjem potvrdile 1333 slučaja. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) smatra da je stvarni broj zaraženih vjerojatno znatno veći jer epidemija nekoliko tjedana nije bila otkrivena. Dvadeset slučajeva potvrđeno je i u susjednoj Ugandi. Ebola je iznimno smrtonosna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženim osobama i njihovim tjelesnim tekućinama.